A banda The Offspring subiu ao Palco Budweiser do Lollapalooza 2024 no início da noite desta sexta, 22, prometendo inaugurar a “leva punk” do festival. No dia, o evento é ancorado por Blink-182, atração esperada desde o cancelamento do ano passado.

TB SAO PAULO SP 22/03/2024 CADERNO 2 - LOLLAPALOOZA BRASIL 2024/ THE OFFSPRING - Show da banda The Offspring durante o festival Lollapalooza Brasil 2024. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

PUBLICIDADE Na plateia, rostos jovens e maduros se misturavam para conferir uma das bandas-símbolo da rebeldia nos anos 1990. Com um line-up que focou na nostalgia, é até fácil apostar que essa deve ser a regra para a maior parte dos shows do evento. Nos primeiros acordes de “Come Out And Play”, o Offspring mostra o motivo de ser destaque em um festival “mainstream”. É um punk que virou meio pop - sem juízo algum de valor - e que contamina com muita facilidade.

Rodas de mosh logo se formaram entre os presentes e o show até começou a ter um pouco a força de uma máquina do tempo. Mas a chuva que engrossou durante as três primeiras músicas logo causou incômodo e desanimou aqueles que, em climas mais propícios, até se arriscariam a aproveitar a apresentação mais intensamente.

O grupo resolveu equilibrar os maiores sucessos com músicas menos conhecidas, mas que agradam aos fãs. Um acerto para um festival do porte do Lollapalooza e da atual fase do Offspring, que comemora 30 anos do álbum Smash, de 1994.

A escolha, porém, causou momentos mornos no show, mas a performance recuperou a energia nos maiores hits ou nas interações da banda. As falas, inclusive, certamente foram um destaque.

O Offspring fez o estilo do show “anima-torcida”. Logo no começo, não ignorou a chuva e o guitarrista, Noodles, fez uma declaração: “Parece que estou olhando para uma piscina de fãs brasileiros”.

A banda também separou momentos assumidamente megalomaníacos. Disseram que este provavelmente seria o melhor show que fizeram nos Lollapaloozas - antes, eles estiveram na Argentina e no Chile - e declararam que a apresentação em São Paulo talvez tenha sido a melhor da carreira.

“Esta noite foi a melhor coisa que já aconteceu para a história da música”, brincou Noodles. O guitarrista também foi o responsável por puxar o coro de “f*** you”, estilo Freddie Mercury.

A apresentação ganhou ares clássicos com um cover de “Blitzkrieg Bop”, uma das mais consagradas dos Ramones. Foi impossível não se render a um dos maiores sucessos do grupo, “Pretty Fly (For a White Guy)”, que até fez os presentes jogarem a água do chuvaréu para o alto de tanto pular.

O Offspring não esconde ter consciência de que podem até ser uma banda já de “tiozões”, mas sabem o poder das suas músicas. Sim, o punk mudou, ganhou rostos novos, mas o que pode vir depois - como o Blink-182, inspirado pelo grupo - é o que move o público a acompanha-los em momentos que até podem ser mais desafiadores.