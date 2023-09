Luísa Sonza, Beyoncé, Shakira: veja as traições e decepções expostas da música pop

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza expôs uma traição cometida pelo seu ex-namorado, Chico Moedas, durante o programa Mais Você. Ele havia inspirado a canção Chico, um dos sucessos do álbum Escândalo Íntimo.

A exposição do relacionamento, da infidelidade ou da decepção amorosa não é uma novidade na música pop: artistas internacionais já falaram publicamente – ou cantaram – sobre o assunto, deixando claro sobre quem se tratava.

De Beyoncé a Taylor Swift, veja alguns casos famosos:

Quando o ex de Shakira ‘trocou um Rolex’ por um ‘Casio’

A separação de Shakira e o jogador espanhol Gerard Piqué também foi bastante repercutida, principalmente depois que rumores de traição vieram à tona: o atleta teria traído a cantora com Clara Chía. Em uma música lançada em janeiro de 2023, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, a colombiana não poupou indiretas ao ex-marido.

“Ela tem nome de pessoa boa/Claramente, não é como soa”, cantou, se referindo à suposta amante de Piqué. “Você trocou uma Ferrari por uma Twingo / Você trocou um Rolex por um Casio”. Em certo ponto da letra, ela ainda brinca com a palavra “salpiqué” (salpicar, em espanhol), cujas últimas sílabas são o sobrenome do jogador.

‘Lemonade’, de Beyoncé: um disco sobre a infidelidade do marido

Em 2016, Beyoncé lançou Lemonade, seu sexto disco de estúdio. Nele, a cantora finalmente abordou os já públicos rumores de traição de seu marido, Jay-Z – e expôs a forma com que lidou com isso: apatia, raiva, tristeza, reconciliação. “Olhando para o relógio, ele já devia estar em casa / Hoje eu lamento a noite em que coloquei aquela aliança”, canta ela em Sorry, uma das canções.

Mesmo com as sugestivas letras, a cantora não confirmou o ocorrido fora das canções. Apesar da suposta infidelidade, Beyoncé e Jay-Z seguem juntos.

Taylor Swift, Joe Jonas e a ligação de 27 segundos

Conhecida por falar sobre seus relacionamentos em suas músicas, a cantora-compositora Taylor Swift também expôs um término dolorido em entrevista quando ainda era jovem. Em 2008, ela, que namorava o também artista Joe Jonas (Jonas Brothers), contou no programa Ellen DeGeneres que Joe encerrou o relacionamento em uma ligação de exatos 27 segundos.

“Quando eu olhar para ele, nem vou me lembrar do cara que terminou comigo em uma ligação de 27 segundos quando eu tinha 18 anos”, disse ela, na época. Entre as várias faixas que fãs suspeitam que Swift tenha escrito para Jonas, ela confirmou que é o caso de Forever & Always.

Iza e o divórcio de 10 milhões

A brasileira Iza anunciou seu divórcio do produtor Sérgio Santos em 2022, após supostos comportamentos “tóxicos“ dele, que a empresariava. Segundo o portal UOL, Sérgio se considerava “responsável” pela carreira dela e, por isso, pediu um acordo de R$ 10 milhões no divórcio.

Já no disco AFRODHIT, lançado neste ano, a canção Que Se Vá faz alusões diretas à separação. “De santo não tem nada”, diz um dos versos, que pode se referir ao sobrenome do ex-marido. Ainda, uma parte da letra parece dizer exatamente sobre o acordo do divórcio: “10 milhões de dias, se eu cobrar tu tá f.....”.