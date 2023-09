Luísa Sonza responde críticas sobre exposição de Chico Moedas: ‘Parem de tratar homem como menino’

Luísa Sonza respondeu críticas por ter exposto o fim da relação com o influenciador Chico Moedas, que inspirou a canção, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na manha desta quarta-feira, 20.

No ocasião, a apresentadora questionou se a cantora “desmanchou” o relacionamento e Luísa confirmou. Em seguida, a artista leu um texto sobre traição e chorou ao vivo, emocionando Ana Maria.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada ‘Um erro pontual’. Só quem ja foi traída sabe a dor que se sente, a dor que acarreta e a dor que desencadeia o que eles chamam de ‘erro pontual’. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que isso causa”, disse ela. Leia na íntegra aqui.

Com a repercussão do caso, o comentário de uma internauta foi compartilhado em uma página no Instagram. “O Chico não queria exposição nenhuma. Aí, a Luísa Sonza foi em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda que foi no bar”, dizia a pessoa.

Luísa, então, usou o seu perfil oficial para comentar e rebater. “Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que sempre quis e concordou com tudo, a gente estava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que quiser. Parem de tratar homem como menino”, escreveu.

