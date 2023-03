‘Mudou minha vida e carreira pra sempre’: Milton Nascimento lamenta morte de Wayne Shorter

Milton Nascimento usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo Wayne Shorter, saxofonista e compositor americano que faleceu nesta quinta-feira, 2, aos 89 anos.

“Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Dia de me despedir de parte de tudo o que eu sou”, começou Bituca em seu texto. “Wayne Shorter foi - e sempre será - mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos”, continuou.

Saxofonista Wayne Shorter no Vitoria Jazz Festival; músico morreu nesta quinta-feira, 2. Foto: Arquivo/Reuters

Wayne Shorter estava internado em um hospital de Los Angeles. Ativo por mais de seis décadas, ele esteve em grupos como Art Blakey’s Jazz Messengers, o segundo grande quinteto de Miles Davis e o transformador Weather Report. Cada um deles explorando o jazz por eras e diferentes caminhos.

A parceria com Milton começou em 1975. “Ele me convidou para gravar o Native Dancer, e mudou a minha vida e carreira pra sempre”, escreveu o cantor e compositor em sua publicação.

“No ano passado, quando me apresentei em Los Angeles, ele não conseguiu ir me assistir, pois havia sofrido um acidente doméstico na noite anterior, mas dei um jeito de ir até a sua casa, e tivemos uma tarde linda, digna dos nossos tantos anos de irmandade e história. Meus sentimentos à sua esposa, Carolina, que tanto batalhou pela saúde do meu eterno irmão nos últimos anos. Ao meu amado amigo, o meu maior e eterno amor”, finalizou a publicação.