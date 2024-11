Entrevista com Roger Taylor Baterista do Duran Duran

Quem viveu os anos 80 tem noção do impacto do Duran Duran na cultura pop. A banda formada em Birmingham, na Inglaterra, foi pioneira ao misturar, com sofisticação, o vigor do rock a grooves dançantes e elementos eletrônicos num caldo musical que rendeu sucessos como Girls On Film, Save a Prayer, Hungry Like The Wolf, entre outros.

Referências no mundo fashion – com vestimentas e penteados que influenciaram a moda naquela década – Simon Le Bon (vocais), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (baixo), Andy Taylor (guitarra) e Roger Taylor (bateria; não confundir com seu xará do Queen) também souberam explorar o potencial da MTV com videoclipes de estética glamorosa e cinematográfica.

43 anos depois do lançamento do autointitulado disco de estreia, o grupo continua ativo e se reinventando. No ano passado, eles abraçaram a temática do Halloween em Danse Macabre, álbum que acaba de ser expandido para uma versão de luxo repleta de faixas inéditas. Uma delas é o cover de Evil Woman, clássico da Electric Light Orchestra, que ganhou até um remix do DJ e produtor brasileiro Bruno Martini.