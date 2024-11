“Agora começou a contagem regressiva para se despedir! Está sendo uma experiência incrível poder confirmar o amor que os fãs têm pela gente! Vamos prolongar esse abraço e ter mais algumas oportunidades de emanar a energia positiva ao lado de vocês”, afirmou Luís Maurício em comunicado oficial.

As novas apresentações da turnê acontecem em Curitiba, no dia 26 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; no Recife, no dia 23 de maio, no Classic Hall; em São Paulo, nos dias 18 e 19 de julho, no Allianz Parque; e em Brasília, no dia 2 de agosto, na Arena BRB Mané Garrincha.