Oasis no Brasil: Lembre como foi a última passagem da banda pelo País

Oasis, banda dos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher, retornou após 15 anos e vem ao Brasil em 2025. Foto: @oasis via Instagram

Após muitas brigas e algumas trocas de ofensas públicas, os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram recentemente o retorno da banda Oasis, após 15 anos do fim do grupo. Os músicos confirmaram uma turnê de reencontro com 14 shows em 2025, e o Brasil está incluído no circuito. A banda se apresenta em São Paulo nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no MorumBIS.

Mas você lembra quando e como foi a última passagem do Oasis pelo Brasil? Os últimos shows da banda pela América do Sul aconteceram em 2009, há quase 16 anos, durante a turnê de seu sétimo disco, a Dig Out Your Soul Tour. Na ocasião, o grupo britânico se apresentou no Peru, na Argentina e no Brasil. Por aqui, os britânicos passaram por São Paulo (Anhembi), Rio de Janeiro (Citibank Hall), Curitiba (Arena Expotrade) e Porto Alegre (Ginásio Gigantinho). As apresentações aconteceram nos dias 7, 9, 10 e 12 de maio daquele ano, o mesmo em que o grupo chegou ao fim, com ingressos custando entre R$ 120 e R$ 400.

No repertório, os irmãos mesclaram sucessos com faixas do então recém-lançado Dig Out Your Soul (2008). Segundo texto da Agência Estado publicado na época, o show em São Paulo durou 1h40 e reuniu cerca de 25 mil pessoas, que cantaram ao som de hits como Don’t Look Back in Anger, Supersonic e Champagne Supernova.

Antes disso, o Oasis esteve no Brasil em 2006 e 2001.

Ingressos para a turnê Live ‘25

Os ingressos para os shows no Brasil, cujos preços variam entre R$ 245 e R$ 1.250, começarão a ser vendidos na próxima quarta, 13, às 10h (horário de Brasília) pelo site da Ticketmaster.