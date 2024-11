Oasis: ouça as 10 músicas mais tocadas da banda no Spotify

Não surpreendentemente, Wonderwall, maior hit do Oasis, lidera a lista das músicas mais tocadas da banda. Ao todo, são 2,15 bilhões de reproduções no Spotify, número que ainda deve aumentar significativamente com o anúncio do retorno da banda. O hino do rock é seguido por outro sucesso gigantesco, Don’t Look Back In Anger, do disco What’s The Story (Morning Glory), que já foi ouvido mais de 961 milhões de vezes na plataforma musical.

À certa distância, Champagne Supernova ocupa o terceiro lugar, com 433 milhões de execuções. Já a quarta colocada é Stop Crying Your Heart Out, ouvida 392 milhões de vezes no streaming. Live Forever fecha o Top 5 da banda no Spotify, sendo executada 297,8 milhões de vezes.