Ozzy Osbourne veta uso de música a Kanye West: ‘Não quero ser associado a ele’

Kanye West pediu premissão para samplear um trecho da performance ao vivo de Iron Man em 1983, no US Festival, sem os vocais. A permissão foi negada porque ele é antissemita e causou dor indescritível a muitos. Ele foi em frente e usou o sample do mesmo jeito na festa de seu álbum ontem à noite. Eu não quero associação com este homem!”, escreveu Ozzy.

Osbourne fez alusão a comentários de Kanye em 2022. No talk-show InfoWars, ele chegou a elogiar Adolf Hitler e deu declarações como: “Eu não gosto da palavra ‘mau’ ao lado de nazistas. Eu amo os judeus, mas também amo os nazistas”. Clique aqui para relembrar o caso.