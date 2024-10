Paul McCartney: Pré-show em SP teve músicas de Milton Nascimento e versão de Beatles de Rita Lee

O público que já lotava o Allianz Parque por volta das 19h30 desta terça-feira, 15, para assistir ao primeiro dos dois shows que Paul McCartney faz em São Paulo, pôde ouvir, enquanto a apresentação não começava, a canção que os compositores Fernando Brant, Lô Borges e Marcio Borges fizeram em sua homenagem.

Para Lennon e McCartney, lançada por Milton Nascimento em 1970, tocou no estádio em meio a sucessos dos Beatles, grupo do qual McCartney fez parte. Fãs declarados dos Beatles, Milton e Lô tiveram clara inspiração do grupo britânico quando fizeram o álbum Clube da Esquina, em 1972, que misturou o rock inglês com ritmos brasileiros.

Milton, aliás, esteve com McCartney em dezembro de 2023, quando foi convidado para assistir à apresentação do ídolo na Arena MRV, em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eles se encontraram.

Milton Nascimento ao lado de Paul McCartney em bastidor de show do ex-Beatle no Brasil. Foto: MJ Kim/MPL Communications|Instagram/@miltonbitucanascimento

Na ocasião, Milton presenteou o ex-Beatle com o LP que traz justamente canção Para Lennon e McCartney. Em retribuição, recebeu camisetas da turnê Got Back, a mesma com que McCartney volta ao País neste ano.

O DJ norte-americano Chris Holmes, responsável pelo set de aquecimento do público, também tocou a versão de Rita Lee para In My Life. Na versão da roqueira brasileira ela virou Minha Vida, lançada no álbum Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, de 2006, só com versões de músicas dos Beatles.

A versão de Rita foi ovacionada no começo e no fim pelo público.

O show de McCartney, programado para começar às 20h nesta terça-feira, deve atrasar por volta de meia hora.