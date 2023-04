Pitty e Queens Of The Stone Age vão se apresentar no festival The Town

Banda liderada por Josh Homme, o Queens Of The Stone Age fará um show no dia 9 de setembro, dentro do festival The Town. A cantora Pitty vai se apresentar no mesmo dia. Eles se juntam aos já confirmados Foo Fighters e Garbage. Enquanto isso, um outro palco, o New Dance Order, criado no Rock in Rio 2019, terá uma nova estética, promovendo encontros inéditos e exclusivos feitos para o festival.

Os irmãos OSGEMEOS Foto: OSGEMEOS

Serão 30 shows divididos em 45 horas de apresentação, isso em um palco composto por 250m2 de leds, o local apresenta uma experiência inédita, diferente de tudo o que se conhece quando se fala em música de pista. Uma das atrações de destaque será OSGEMEOS, irmãos grafiteiros de São Paulo, que farão um show inédito e imersivo, repleto de visuais icônicos preparados especialmente para o festival. Artistas como Badsista, cantoras como Marina Lima e Julia Mestre (Bala Desejo), bandas como Inner City Live, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic, Lion Babe, Kerri Chandler Live, e festas como Mamba Negra, Batekoo, Gop Tun, Carlos Capslock e ODD também são alguns dos destaques na programação do palco.