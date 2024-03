Rock in Rio anuncia o rapper 21 Savage e o cantor Akon no Palco Mundo

Outra novidade no line-up da edição de 2024 é o cantor americano Akon, que se apresenta no dia 22 de setembro, também no Palco Mundo. Esse dia, aliás, terá uma espécie de celebração dos anos 2000, com Mariah Carrey, Ne-Yo e Shawn Mendes.

A banda brasileira NX Zero, liderada por Di Ferrero, será heardliner do Palco Sunset no dia 14 de setembro. De acordo com a organização do festival, o Sunset, sempre visto como um espaço alternativo, terá tamanho maior, com status de um segundo palco principal a partir dessa edição.