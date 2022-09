Rock in Rio: Guns ‘n Roses e Måneskin abrem 2º fim de semana do festival; veja como assistir

Quinta-feira, 8 de setembro. Quarto dia de Rock in Rio, após uma pequena pausa de três dias para descansar e se preparar para uma maratona de outros quatro dias de shows na Cidade do Rock. O público, que já se curtiu o metal do Iron Maiden (na sexta-feira, 2), o rap de Post Malone (sábado, 3) e o pop de Justin Bieber (no domingo, 4), vai celebrar o retorno do festival com um show de Guns N’ Roses, Måneskin, The Offspring e CPM22, que se apresentam no palco mundo nesta quinta.

Sempre bom lembrar que, para quem não está na Cidade do Rock, dá para assistir aos principais shows do dia no canal Multishow e no Globoplay, liberado para não assinantes.

Slash, guitarrista do Guns N' Roses durante a turnê 'Not in This Lifetime... Tour'. Foto: Christopher Pike/Reuters

Headliner do Palco Mundo nesta quinta, a banda Guns N’ Roses volta ao Brasil para seu quinto Rock in Rio, já podendo ser considerada uma das veteranas do festival. Uma das grandes bandas de rock que surgiram no fim dos anos 1980. Em 2021 eles lançaram algumas novidades, como a música Hard Skool, que deve estar no repertório, bem como os esperados clássicos Sweet Child O’ Mine, November Rain.

Quem também se apresenta no Palco Mundo, mas pela primeira vez no Brasil (não apenas no Rock in Rio) é a banda italiana Måneskin. O grupo é, com certeza, uma das maiores revelações no rock mundial dos últimos anos. Traçando um paralelo com o Guns, dá para dizer que eles têm a mesma energia que o grupo americano tinha no início da carreira, incluindo abusando da sensualidade que só boas bandas de rock têm. Os italianos começaram a carreira em 2015. Ficaram populares ao participarem do The X Factor e estouraram mundialmenta após se apresentarem no Eurovision. A versão de Beggin deles fez tanto sucesso que foi um dos virais mais populares das redes sociais.

Antes dos dois, o Palco Mundo vai receber o som da banda californiana The Offspring. A mistura dos riffs de de Noodles, a voz de Dexter Holland e o baixo de Todd Morse faz, há 38 anos, a cabeça de gerações de fãs. Atualmente, a banda divulga seu 10º álbum Let the Bad Times Roll. Antes deles, quem abre o Palco Mundo é a banda brasileira CPM22, que tem 26 anos de estrada e teve influência do hardcore e do punk rock. Melhor forma de começar o dia nesse palco não há.

Palco Sunset

Enquanto guitarra e bateria imperam no Palco Mundo, no Sunset, a história vai ser um pouco diferente. No dia dedicado ao Divino Feminino, quem vai dominar é o som pop e a voz marcante de Jessie J, a headliner do palco, que também vai ter shows de Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Jessie J se apresenta no Palco Sunset, na edição de 2019 do Rock in Rio. Foto: Wilton Junior/Estadão

Esta é a terceira vez de Jessie J no Rock in Rio. Em sua primeira apresentação, em 2013, a cantora se apresentou no palco principal do festival. Já em 2019, no seu segundo encontro com os fãs na Cidade do Rock, ela já estava no Sunset, onde se apresentará mais uma vez. Conhecida por seu Pop/Soul, ela deve apresentar no palco um show com repertório de seu projeto mais recente, o R.O.S.E. [Realizações, Obsessões, Sexo e Empoderamento].

Antes dela, quem sobe ao palco é a britânica Corinne Bailey Rae, considerada uma das grandes artistas modernas de soul music. A cantora fará a sua estreia no Rock in Rio. Quem preparará o palco para as duas artistas serão as brasileiras Duda Beat e Gloria Groove.,

Quem abre a noite do Divino Feminino é a pernambucana Duda Beat, que se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio. Seu som meio pop, meio sofrência, meio eletrônico vai mostrar o porquê de sua música ter conquistado tanta gente. Depois dela, quem sobe ao Palco Mundo é a cantora drag queen Gloria Groove. Apesar de não ser mulher, ela compões a noite do Divino Feminino porque, entre outras coisas, Gloria leva o universo feminino em suas músicas e na sua atitude.

Confira o line up completo desta quinta-feira

Palco Mundo: Guns N’ Roses, Måneskin, The Offspring e CPM22

Palco Sunset: Jessie J, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

New Dance Order: Adriatique, Zac, Sarah Stenzel, Ben Böhmer Live, Gui Boratto, Du Serena Vs Junior C, Leo Janeiro Vs Nepal, Marta Supernova e Nu Azeite Live

Espaço Favela: Th4i Convida Lia Clark, Drenna e Izrra

Rock District: Stormsons, Rodrigo Santos, Rock Street Band, Cia. Nós da Dança, Eletrika e Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfá e Betta

Supernova: Francisco, El Hombre, o Grilo, Scatolove e Cali

Rock Street Mediterrâneo: Terra Celta, Mariel & Crème de La Creme, Wallace Oliveira e Grupo Gesto