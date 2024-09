Os bastidores do samba no Rock in Rio: pedido de Maria Rita, camisa de Alcione e piada de Zeca

O sábado, 21, no Rock in Rio 2024 é dedicado inteiramente aos artistas brasileiros. Dividido por gêneros musicais, o line-up terá apresentações de samba, rap, trap, MPB, sertanejo e rock.

O elenco do show de samba, que ocorre nesta tarde, no Palco Sunset, é composto por Alcione, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Maria Rita e Xande de Pilares. Os cantores conversaram com a imprensa nos bastidores do festival.

Zeca Pagodinho, Alcione e Diogo Nogueira em entrevista coletiva com a imprensa antes do dia de samba no Rock In Rio 2024 Foto: Danilo Casaletti/Estadão

PUBLICIDADE Descontração era a palavra de ordem. Alcione vestiu uma camisa com a foto de Zeca Pagodinho. Alguém vendo o cantor sentar num banco, brincou: “Esconde a barriga, Zeca”. “Eu não, deixa ela aqui, é minha”, respondeu. Diogo Nogueira disse, relembrando a frase de Torloni que se tornou meme há alguns anos. “Hoje é dia de samba, bebê”. “Opa, beber o que?”, respondeu Zeca, de pronto.

Jorge Aragão, que já tocou no Rock in Rio anteriormente, disse estar se sentindo igual barata “de casa”. “Vocês precisam lembrar que antes do Rock in Rio existia o samba rock”, disse para afirmar que o gênero não é um estranho no ninho do festival”.

“O samba é um assentamento muito forte. Tudo o que ocorre é em torno dele”, disse Xande. Maria Rita, que começou a carreia na MPB, rechaçou a pergunta sobre a responsabilidade de entrar no samba: “Vocês falam tanto que carrego peso, que sou filha da Elis... Parem com isso”.

“O Arlindo (Cruz) sempre me disse que eu tivesse menos respeito. Que era para entrar sem pedir licença, mesmo”, completou.