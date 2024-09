Além de serem cantoras pop e da idade bastante próxima, Chappell Roan e Sabrina Carpenter têm em comum a ascensão à fama surpreendentemente rápida nos últimos meses.

PUBLICIDADE Em entrevista à revista Rolling Stone, da qual será capa na edição de outubro, Chappell Roan revelou que as duas têm se aproximado e se apoiado para descobrir como lidar com as pressões do estrelato. “Nós duas estamos passando por algo difícil para caramba. Ela sente que tudo está voando e ela mal consegue se segurar”, contou a cantora sobre a colega de profissão.

Sabrina Carpenter e Chappell Roan se apresentam no VMA esta quarta-feira. Foto: @sabrinacarpenter e @chappellroan via Instagram

Ela acrescentou que Sabrina sugeriu que as duas se encontrassem para falar sobre como o ano de 2024 tem sido desafiador. “Foi muito bom saber que outra pessoa se sente assim”, disse a artista.

Sabrina Carpenter conquistou recentemente o primeiro lugar da Billboard com seu álbum Short n’ Sweet. Em junho, também emplacou o single Please Please Please na primeira posição na Billboard Hot 100.

Quanto à Chappell, considerada por muitos o “fenômeno pop do ano”, seu disco The Rise and Fall of a Midwest Princess chegou ao segundo lugar da Billboard 200 em agosto. Ela também teve sete músicas na Hot 100, incluindo Good Luck, Babe, que alcançou o sexto lugar.

As duas cantoras vão se apresentar no VMA 2024 nesta quarta-feira, 11.

Ascensão meteórica

Além da intérprete de Espresso, outras cantoras, como Billie Eilish, Phoebe Bridgers, Mitski e Lorde teriam oferecido seu apoio: “Eu gostaria de humildemente recebê-la no clube mais exclusivo do mundo, o clube onde estranhos pensam que você pertence a eles e assediam seus familiares”, diz uma carta de Mitski que Chappell Roan compartilhou com a Rolling Stone.

Recentemente, a cantora de Pink Pony Club viralizou com um vídeo em que pede que os fãs parem de persegui-la nas ruas. À revista, ela contou mais detalhes sobre o “comportamento predatório” que tem experienciado por parte dos fãs.

Além de repreendida em um aeroporto por não dar autógrafos, ela relata ter sido seguida por um stalker do Missouri, onde nasceu, até Nova York, e agarrada e beijada à força em um bar.