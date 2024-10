Sean ‘Diddy’ Combs tentará novo recurso em busca de liberação mediante fiança

Ao recorrer inicialmente, os advogados alegaram “condições inadequadas para prisão preventiva” no local, o Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York, famoso por enfrentar uma série de problemas nos últimos anos. Clique aqui e leia mais sobre a situação do MDC.

Além da fiança, também propuseram que Diddy pudesse ser monitorado 24 horas por dia em sua mansão por uma força de segurança privada. Segundo informações do The New York Times, a equipe de defesa argumentou ainda que a decisão “extraordinária” do rapper de 54 anos de voar para Nova York antes de sua prisão seria prova de sua “confiabilidade e ausência de risco de fuga”.