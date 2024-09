Sean ‘Diddy’ Combs: 50 Cent está produzindo documentário para a Netflix sobre crimes do astro

O caso de Sean ‘Diddy’ Combs vai ser tema de série documental da Netflix, que já está sendo produzida pelo rapper Curtis Jackson, mais conhecido como 50 Cent. Preso no último dia 16 nos Estados Unidos, Diddy, também rapper e produtor musical, é acusado de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes, e aguarda julgamento.

Sean 'Diddy' Combs está em prisão preventiva em centro de detenção Nova York, onde aguarda o julgamento por crimes de agressão sexual e extorsão. Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

PUBLICIDADE A revista americana Variety confirmou o envolvimento da Netflix na série na quarta, 25, mas 50 Cent já vinha falando sobre o projeto há mais tempo. No começo de dezembro de 2023, confirmou a produção da série. Na época, Diddy já havia sido processado por quatro mulheres - uma delas foi a ex-namorada Casandra ‘Cassie’ Ventura, com quem chegou a um acordo cujos detalhes não foram divulgados. “Esta é uma história de significativo impacto humano. É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou vídeos vistos até agora”, disseram 50 Cent e a diretora Alex Stapleton em comunicado.

O lucro obtido com o documentário será usado para apoiar vítimas de agressão sexual. “Continuamos firmes em nosso compromisso de dar voz aos sem voz e apresentar perspectivas autênticas e com nuances. Embora as alegações sejam perturbadoras, pedimos a todos que se lembrem de que a história de Sean Combs não é a história completa do hip-hop e sua cultura. Nosso objetivo é garantir que ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas dessa cultura”, completaram.

50 Cent e Diddy mantêm uma rivalidade há anos. O primeiro já endereçava críticas a Combs, relacionadas às alegações contra ele, muito antes da prisão ocorrer.

Outra figura que se manifestava sobre os supostos crimes de Diddy é o rapper Eminem. Em julho, ele lançou um álbum que apresenta ao menos três faixas com indiretas ou menções nominais ao rival, citando algumas das polêmicas que, agora, criam alvoroço nas redes sociais. (Clique aqui para ver as letras).

