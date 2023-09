Sem autocensura, Simone estreia em um festival jovem de brasilidades; saiba como foi

Quando Gal Costa (1945-2022) gravou o álbum Recanto, em 2011, com canções inéditas que Caetano Veloso fez para tirar a cantora de projetos revisionistas e de uma longa turnê de voz e violão, a identificação do público mais jovem com Gal se deu não apenas por essas novas composições, mas também por um repertório que a cantora havia lançado ao longo de sua carreira e que, até hoje, se mostra atemporal.

São músicas como Baby, Vapor Barato, Da Maior Importância, Dê um Rolê, Mamãe Coragem, Flor de Maracujá e Divino Maravilhoso que trazem angústias, vivências e questionamentos presentes em qualquer geração.

O mesmo não ocorre com a cantora Simone, uma das atrações do Coala Festival, ocupou o Memorial da América Latina, em São Paulo, neste fim de semana, com atrações como Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Jards Macalé, Marina Lima, Fernanda Abreu, Marcos Valle, Letrux, entre outros.

A cantora Simone durante apresentação no Coala Festival Foto: Coala Festival

Cantora de muitas baladas de amor, sobretudo nos anos 1980, e injustamente associada por muitos apenas à canção Então é Natal, o repertório de Simone, que pouco gravou Caetano Veloso e Gilberto Gil, compositores da maioria das letras cantadas por Gal, parece não ter essa conexão direta com a juventude.

Por isso, até Simone subir ao palco do Coala, por volta das sete horas da noite do sábado, 16, a expectativa era saber como ela seria recebida em um festival, digamos, da atualidade.

Pelo o que mostrou na abertura do show, até mesmo a cantora parecia apreensiva para isso. Simone entrou no palco empunhando uma guitarra, como há tempos não fazia. A iluminação, com luzes vermelhas e flashes, ajudou a elevar a temperatura da apresentação iniciada pelo rock O Tempo Não Para, de Cazuza e Arnaldo Brandão.

E, aqui, Simone se livrou de uma primeira autocensura: cantou a letra original, sem as alterações que ela – ou sua gravadora - promoveu quando gravou a música no LP Sedução, de 1988. Na ocasião, no verso “te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o Brasil inteiro num puteiro”, ela substituiu a palavra “puteiro” por “uhm”.

A música entrou para a trilha da corajosa e também censurada novela O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, tocou nas rádios, mas ninguém nunca entendeu a retirada da palavra da gravação. No Coala, a música se apresentou como deve ser – e a poesia Cazuza sempre resgata sentimentos do público. Salvou, inclusive, a morna apresentação do Barão Vermelho em outro festival, o The Town.

Solta no palco, cantando bem, Simone, 73 anos, conseguiu manter o show em alta com O Que Será, composição de Chico Buarque, que ela gravou para a trilha do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos.

Lascivamente, mas de forma elegante, Simone simulou se tocar ao entoar os versos “Que está na fantasia dos infelizes/ Que está no dia-a-dia das meretrizes/ No plano dos bandidos, dos desvalidos/Em todos os sentidos, será que será/ O que não tem decência nem nunca terá/ O que não tem censura nem nunca terá”. Na turnê atual, em que comemora 50 anos de carreira, Simone não faz tal gesto – ou pelo menos não o fez quando se apresentou em São Paulo, em abril deste ano.

Lembrou a ousadia do show Delírios e Delícias, de 1983, quando, sentada em uma cama, simulava um ato sexual com um travesseiro, ao cantar a provocativa Depois das Dez, composição de Sergio Natureza e Tunai, presente também no repertório que apresentou no Coala.

Com a temperatura alta no palco e na plateia, não demorou para que gritos de “tira, tira” surgissem para que a cantora se livrasse da jaqueta. Em certos momentos, a peça pareceu incomodá-la. Simone até ameaçou fazê-lo, mas desistiu logo em seguida.

Com a plateia já na mão, Simone pôde passear tranquilamente por seu repertório. Cantou músicas como Tô que Tô, Sangue e Pudins, Tô Voltando e O Amanhã. No palco, uma banda formada em sua maioria por jovens músicos, ao qual ela chama de “meu jardim da infância”. Nos bastidores, o diretor artístico Marcus Preto, responsável pelos últimos discos lançados por Gal.

Não sei se por vontade de abrir portas para a nova geração ou excesso de preocupação com a receptividade de um público bem mais jovem do que costuma frequentar seus shows, Simone chamou ao palco dois artistas da nova geração.

Simone conquistou a plateia do Coala Festival Foto: Coala

Com a potiguar Juliana Linhares, do elogiado álbum Nordeste Ficção, cantou Jura Secreta, um de seus grandes sucessos de carreira. Ao lado de Jota.pê, do Duo Avoa, que prepara carreira solo, mostrou Encontros e Despedidas. As participações se mostraram afetivas e empáticas com os convidados, mas desnecessárias se o objetivo foi garantir a adesão da plateia de um festival de brasilidades como o Coala.

Simone, 50 anos de carreira, não precisa, de fato, provar mais nada a ninguém, mas, ao sair do palco do Coala ovacionada, com pedidos de um segundo bis, a cantora mostrou que música brasileira que ela representa, a chamada MPB, embora tenha se tornado um nicho, ainda se comunica bem com um público disposto a ouvi-la e abraçar seus grandes intérpretes. Simone, seja bem-vinda.