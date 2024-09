Setlist de Eric Clapton no Allianz Parque: veja as músicas que ele deve tocar

Eric Clapton vai terminar a turnê brasileira com um show no Allianz Parque. Os ingressos estão esgotados e o público estimado é de 50 mil pessoas. A excursão celebra os 60 anos de carreira do músico, que passou por bandas emblemáticas na histórias do rock - The Yardbirds, Cream, Blind Faith e Derek and the Dominos, e depois se estabeleceu como artista solo.

O repertório do recital é calcado no blues, gênero que Clapton levou para as rádios e sempre prestou referência. Há covers de mestres do estilo como Robert Johnson, Bo Diddley e Willie Dixon.

Eric Clapton em show na Ligga Arena, em Curitiba Foto: Hay Ramos/Divulgação/MOVE Concerts

Veja o setlist de Eric Clapton: