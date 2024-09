Setlist de Ne-Yo no Rock in Rio 2024: Veja quais músicas estarão no show

O cantor norte-americano Ne-Yo, hitmaker dos anos 2000 e sucesso do R&B, se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo, 22. A data criou expectativas para uma espécie de volta aos anos 1990 e 2000: Mariah Carey e Akon também são atrações no último dia de festival.

Ne-Yo fez um show elogiado no The Town, em São Paulo, no ano passado e, na quinta, 19, voltou à capital paulista para se apresentar no Espaço Unimed. Atualmente, ele excursiona a Champagne And Roses Tour e, apesar de não ter anunciado o setlist oficial para o show no Rock in Rio, é possível ter uma ideia das músicas presentes no show com base nas últimas apresentações do cantor.

Ne-Yo durante show no The Town. Ele se apresenta no Rock in Rio neste domingo, 22. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Setlist de Ne-Yo no Rock in Rio 2024