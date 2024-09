Setlist do Travis Scott no Rock in Rio 2024: veja quais músicas estarão no show

Um dos maiores rappers da atualidade, Travis Scott chega ao Rio de Janeiro para se apresentar na comemoração dos 40 anos do Rock in Rio nesta sexta, 13. O show ocorre dois dias depois de o cantor fazer uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. Tanto na capital paulista quanto na fluminense, Travis se apresenta com a famosa turnê Circus Maximus.

As apresentações da turnê são dominadas por músicas do último álbum do artista, UTOPIA, do ano passado, que possui hits como FE!N, parceria com Playboi Carti, e I KNOW?. As setlists dos shows são longas e intensas: em São Paulo, por exemplo, o rapper cantou 36 faixas e apresentou FE!N sete vezes. Ele não anunciou quais músicas tocará no Rock in Rio, mas é possível ter uma ideia das canções que estarão presentes pela sua última apresentação.

Travis Scott no clipe de 'DELRESTO (ECHOES)'. Foto: Travis Scott/Youtube/Reprodução

Setlist do show de Travis Scott no Rock in Rio