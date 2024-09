Vai ao Rock in Rio? Veja shows dia a dia, como chegar, o que pode levar e as novidades do festival

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 13. A edição deste ano chega cercada por uma aura comemorativa. São 40 anos - ou, 39, se contar que a primeira edição foi em 1985 - do principal festival de música realizado no Brasil. Além do dia 13, a programação se estende pelo sábado, 14, e domingo, 15. Volta na quinta-feira, 19, para encerrar no domingo, 22.

Uma verdadeira maratona de música com centenas de apresentações de artistas nacionais e internacionais - e tudo mais que envolve um festival atualmente, como ativações de patrocinadores, diversões em brinquedos, praça de alimentação, selfies e vídeos. A expectativa é que 100 mil pessoas passem pela Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, a cada dia do evento.

O Palco Mundo 2024 em foto feita no evento teste do Rock in Rio Foto: Wesley Allen

Pela primeira vez em mais de uma década, o Rock in Rio não abre a edição com todos os ingressos esgotados. Ainda é possível encontrar um lugar para os dias 15, com Avenged Sevenfold e Evanescence como headliners; 19 com Ed Sheeran e Charlie Puth como atrações principais; e 21, o Dia Brasil, uma novidade apresentada pelo festival neste, como um line-up 100% nacional, com sertanejos pela primeira vez entre os convidados. Os ingressos custam até R$ 795 por dia, na modalidade inteira.

Ed Sheeran em show no Rock In Rio Lisboa 2024 Foto: HELENA YOSHIOKA

Apesar de um aparente desinteresse do público para atrações consideradas grandiosas, como o britânico Sheeran e a banda americana de heavy metal Avenged Sevenfold - os headliners costumam puxar as vendas - , o festival chega com fôlego. Novidades na distribuição dos palcos, para maior conforto e menor deslocamento do público, e artistas que prometem apresentações as quais inevitavelmente ganharão o carimbo de ‘históricas’.

O Palco Mundo ainda abrigará, entre os destaques, além de Sheeran e Avenged Sevenfold, shows do rapper Travis Scott, que chegou ao Brasil com 100 toneladas de equipamentos da grandiosa turnê Circus Maximus Stadium; Imagine Dragons, banda americana de pop rock liderada vocalista Dan Reynold; a aguardada apresentação de Katy Perry no Dia Delas; a estreia de Cyndi Lauper no festival, cantora que entrou em fase de despedida de carreira; e o astro canadense Shawn Mendes, que encerrará a edição de 2024. Entre os brasileiros, Os Paralamas de Sucesso, uma das maiores bandas do BRock, devem apresentar show com seus maiores sucessos.

Publicidade

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio 2011 Foto: Evelson de Freitas/Agência Estado

O Palco Sunset, espaço que começou com cara de alternativo em 2011 e ganhou volume ao longo dos anos, foi alvo da principal mudança. Ele, agora, se equipara em tamanho ao Palco Mundo.

Pelo Sunset passarão, por exemplo, os roqueiros do Deep Purple, figuras manjadas no País, mas que sempre garantem o espetáculo; a cantora Mariah Carrey, com o trunfo de ter se apresentado pela última vez por aqui em 2010; Will Smith, atração anunciada nos 45 minutos do segundo tempo - e que não ajudou a esgotar as vendas do dia 19; e, por fim, e merecidamente, Gloria Gaynor, a rainha da disco music, com um show no mínimo capaz de despertar nostalgia. O aguerrido Ney Matogrosso, um símbolo do festival por ter sido o artista que abriu a primeira edição - com a bravura de ter enfrentado os temidos metaleiros fãs do AC/DC - também terá seu lugar ao (pôr do) sol no Sunset.

O cantor Ney Matogrosso estará no Palco Sunset Foto: Taba Benedicto/Estadão

A organização do festival organizou a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, de modo que o deslocamento entre o Palco Mundo e o Sunset seja menor, com um localizado ao lado do outro. Um ponto a se observar. Em 2023, a estreia do The Town a versão paulistana do Rock in Rio, também produzida pela Rock World, a ideia foi parecida. E não funcionou. O que se viu foi um aperto para circular entre os dois palcos, colocando o público em risco.

PUBLICIDADE Ian Gillan, do Deep Purple, exalta energia do Brasil e evita falar da saúde: ‘É confidencial’ Além do Mundo e do Sunset, o Rock in Rio terá shows no Palco New Dance Order - os brasileiros do Cat Dealers apresentam seu som eletrônico por lá na sexta-feira, 13 - , o Palco Espaço Favela, dedicado à música urbana, o Palco Super Nova e a Global Village, com apresentações de artistas como Angélique Kidjo e Lia de Itamaracá.

Como assistir

O Rock in Rio será transmitido nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 a partir das 15h15, no Globoplay e pelos canais Multishow e Bis. A TV Globo terá flashes durante sua programação e exibirá os melhores momentos após o Estrela da Casa, e aos sábados, após o Altas Horas. No fim de semana seguinte, no dia 29, a emissora exibirá um programa especial sobre o festival.

Publicidade

Veja a programação completa de cada palco:

Sexta-feira, 13 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Matuê com Wiu e Teto

19h – Ludmilla

21h20 – 21 Savage

0h – Travis Scott

Palco Sunset

15h30 – Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 – Veigh e Kayblack

20h10 – Orochi, Chefin e Oruam

22h45 – MC Cabelinho & Coral das Favelas

Palco New Dance Order

22h – Cat Dealers

23h30 – Chemical Surf

1h – Fatsync x Malifoo

2h30 – Deadmau5

Palco Espaço Favela

16h – Slipmami

19h – Kevin o Chris

21h – TZ da Coronel e Borges

Palco Global Village

15h30 – Victor Xamã

17h30 – Katú Mirim

19h15 – Karan Aujla

Palco Supernova

15h – Mc Maneirinho

17h – The Box

18h30 – Mizzy Miles

20h30 – Major RD

Sábado, 14 de setembro

Palco Mundo

16h40 – Lulu Santos

19h – Zara Larsson

21h20 – OneRepublic

0h – Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 – Patu Fu e Penélope

17h50 – Christone “Kingfish” Ingram

20h10 – James

22h45 – NX Zero

Palco New Dance Order

22h – Liu

23h30 – Öwnboss

1h10 – Kvsh

2h40 – DJ Snake

Palco Espaço Favela

16h – Lourena

19h – Thiago Pantaleão

21h – Dennis

Palco Global Village

15h30 – Amaro Freitas

17h30 – Mestrinho

19h15 – Hermeto Pascoal & grupo

Palco Supernova

15h – 7 Minutoz

17h – Duquesa

19h30 – Bin com Leviano

20h30 – Nagalli – Magic Show & Convidados

Domingo, 15 de setembro

Em alta Cultura Emmanuel Macron recebe comitiva de empresários brasileiros no Palácio Élysée; saiba como foi Ian Gillan, do Deep Purple, exalta energia do Brasil e evita falar da saúde: ‘É confidencial’ História de Israel é contada e analisada em novo livro; leia trecho exclusivo Palco Mundo

16h40 – Paralamas do Sucesso

19h – Journey

21h15 – Evanescence

0h – Avenged Sevenfold

Palco Sunset

15h30 – Barão Vermelho

17h50 – Planet Hemp convida Pitty

20h10 – Incubus

22h45 – Deep Purple

Palco New Dance Order

22h – Ruback

23h30 – Binaryh

1h – Mila Journée

2h30 – Artbat

Palco Espaço Favela

16h – Ster

9h – MC Hariel

21h – MC Poze do Rodo

Palco Global Village

19h15 – Anees

17h30 – Terra Celta convida Orquestra Refugi

15h30 – Larissa Luz

Palco Supernova

15h – The Mönic convida Eskrota

17h – Black Pantera

19h30 – Crypta

20h30 – Dead Fish Quinta-feira, 19 de setembro Palco Mundo

16h40 – Jão

19h – Joss Stone

21h20 – Charlie Puth

0h – Ed Sheeran

Palco Sunset

15h30 – Pedro Sampaio

17h50 – Felipe Ret convida Caio Luccas

20h10 – Ferrugem convida Gilsons

22h45 – Gloria Groove

Palco New Dance Order

22h – Illusionize

23h30 – Gabe

1h – Victor Lou

2h30 – Wade

Palco Espaço Favela

16h – Vinny Santa Fé

19h – Fundo de Quintal

21h – Xande de Pilares

Palco Global Village

15h30 – Sambaiana

17h30 – Bixiga 70

19h15 – Noa Kirel

Palco Supernova

15h – WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th

17h – Young Piva

18h30 – Aka Rasta

20h30 – Lil Whind convida Omni Black e Rapadura 20 de setembro (sexta-feira) Palco Mundo

16h40 – Ivete Sangalo

19h – Cyndi Lauper

21h20 – Karol G

0h – Katy Perry

Palco Sunset

15h30 – Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 – Tyla

20h10 – Gloria Gaynor

22h45 – Iza

Palco New Dance Order

22h – Samhara

23h30 – Ashibah

1h – Curol x Barja

2h30 – Alison Wonderland

Palco Espaço Favela

16h30 – Brisa Flow

19h – Mc Dricka

21h – Pocah

Palco Global Village

15h30 – Juliana Linhares

17h30 – Carminho

19h15 – Angélique Kidjo

Palco Supernova

15h – Nina Fernande

17h – Darumas

18h30 – N.I.N.A

20h30 – Cynthia Luz Sábado, 21 de setembro Palco Mundo

15h30 – Para sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

18h30 – Para sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10 – Para sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10 – Para sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Palco Sunset

16h55 – Para sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael

19h45 – Para sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35 – Para sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Palco New Dance Order

22h – Para sempre Eletrônica, com Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier, Maz X Antdot

Palco Espaço Favela

15h – Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h – Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 – Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco

20h40 – Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Palco Global Village

15h – Para sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman

17h – Para sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon

18h40 – Para sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

20h40 – Para Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Palco Supernova

14h30 – Autoramas

16h – Vanguart

18h – Chico Chico

20h – Jean Tassy Domingo, 22 de setembro Palco Mundo

16h40 – Luísa Sonza

19h – Ne-Yo

21h20 – Akon

0h – Shawn Mendes

Palco Sunset

15h30 – Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

17h50 – Olodumbaiana

20h10 – Ney Matogrosso

22h45 – Mariah Carey

Palco New Dance Order

22h – Dubdogz

23h30 – Jetlag

1h – Bhaskar

2h30 – Kaskade

Palco Espaço Favela

16h – Luiz Otávio

19h – Livinho

21h – Belo

Palco Global Village

15h30 – Lia de Itamaracá

17h30 – Almério e Martins

19h15 – Angélique Kidjo

Palco Supernova

15h – LZ da França

17h – Gabriel Froede

18h30 – Zaynara Como Chegar Carro Só carros previamente autorizados poderão chegar perto da Cidade do Rock. A organização do festival recomenda que as pessoas usem transporte coletivo para ir ao evento. Metrô A estação de metrô Jardim Oceânico vai funcionar ininterruptamente das 5h desta sexta-feira, 13, até a meia-noite de segunda-feira, 16. Nos três intervalos em que normalmente ficaria fechada (de meia-noite de sexta às 5h de sábado, de meia-noite de sábado às 7h de domingo e das 23h de domingo às 5h de segunda-feira), a estação só estará aberta para embarque. Nesses intervalos, todas as demais estações estarão abertas apenas para desembarque. A tarifa custa R$ 7,50 e é recomendável comprar com antecedência. É possível pagar por aproximação, direto nas catracas. Ônibus Há dois tipos de ônibus para atender ao público que vai ao Rock in Rio. BRT Expresso Rock in Rio

Publicidade

PUBLICIDADE O serviço BRT “Expresso Rock in Rio” custa R$ 23 (com direito a ida e volta, por pessoa), funciona das 11h às 5h e tem três linhas, todas com o mesmo ponto final para a ida ou inicial para a volta, no Terminal Centro Olímpico. Os pontos de partida na ida ou de chegada na volta são os terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. Ao final da viagem de ida, o passageiro vai receber uma pulseira que dará direito ao embarque gratuito na volta. Quem quiser usar metrô e ônibus deve ir até a estação Jardim Oceânico, onde o metrô e o BRT se encontram. Para usar o serviço é preciso carregar o valor correspondente em um cartão Riocard ou no sistema Jaé. Primeira Classe A outra opção para ir de ônibus até a Cidade do Rock é o Primeira Classe, que custa de R$ 160 a R$ 600 (ida e volta), dependendo do ponto de partida, e é o único que deixa o passageiro em uma entrada exclusiva dentro da Cidade do Rock, perto do palco New Dance Order. A passagem deve ser comprada pelo site www.go2events.com.br/transporte-rock-in-rio-primeira-classe/, usando cartão de crédito ou PIX. O passageiro pode escolher entre 16 pontos de embarque na cidade do Rio de Janeiro e mais de 20 espalhados por municípios fluminenses, paulistas ou mineiros. Ao comprar esse transporte, é necessário escolher um local de embarque e marcar o horário de partida para o Rock in Rio.

Publicidade

A volta parte do local em que o passageiro desembarcou e não é preciso marcar horário - o passageiro embarca no momento que desejar, a partir de 22h e até duas horas após o encerramento dos shows no Palco Mundo, podendo retornar para qualquer um dos destinos, com saídas mediante demanda. As pessoas que embarcarem nos pontos de fora do Rio não poderão trocar o local de desembarque.

Os 16 pontos de embarque e desembarque para este serviço na cidade do Rio de Janeiro são: o Bossa Nova Mall; o Aeroporto Tom Jobim (Galeão); Ipanema; Copacabana; Leme; Botafogo Praia Shopping; Rio Design Barra; Cidade das Artes, na Barra da Tijuca; praia da Barra da Tijuca; Tijuca; rodoviária do Rio; Recreio Shopping; Lagoon, na Lagoa; shopping Nova América; West Shopping e Norte Shopping.

Entre os pontos de embarque e desembarque fora da cidade do Rio estão: Petrópolis; São Francisco, Niterói; Plaza Shopping, em Niterói; Shopping Nova Iguaçu, na cidade de mesmo nome; Belo Horizonte; Barbacena; Juiz de Fora; shopping Eldorado, em São Paulo; Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo; terminal rodoviário de Campinas; rodoviária de Cabo Frio; terminal de embarque de Búzios; rodoviária de Macaé; rodoviária Sul de Nova Friburgo; rodoviária Shopping Estrada de Campos, em Campos dos Goytacazes; Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório, em Barra Mansa; Rodoshopping Graal, em Resende; Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda; e terminal rodoviário de Piraí.

Ingresso

O ingresso para entrar na Cidade do Rock é digital, através de aplicativo, e não é possível dar print. O sistema funciona mesmo sem internet, segundo a organização do festival.

Abertura dos portões

A Cidade do Rock vai funcionar das 14h às 4h. Os shows começam às 14h e os brinquedos funcionam das 14h à 1h.

O que é proibido levar

Guarda-chuva; tesouras e qualquer outro objeto pontiagudo; objetos de vidro, como garrafas, copos ou espelhos, de metal, como copos térmicos, latas, desodorantes ou cosméticos; pasta ou escova de dente; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável; pau de selfie; isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

O que pode levar

Garrafas plásticas transparentes de até 500 ml contendo água, com tampa; protetor solar e labial; batom; capa de chuva; repelente não aerossol.

Publicidade

Se você usar remédio controlado e precisar levá-lo ao festival, leve também a receita médica correspondente.

Gastos na Cidade do Rock

Dentro da Cidade do Rock nenhuma compra poderá ser feita em dinheiro. Todos os pagamentos devem ser feitos cartão ou outro meio digital.

Aplicativo

O aplicativo Rock in Rio tem informações úteis sobre o festival. A organização recomenda baixá-lo no celular.