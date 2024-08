Smashing Pumpkins usa inteligência artificial para divulgar em português o novo álbum; veja o vídeo

Banda retorna ao Brasil em novembro Foto: Rafael Arbex/Estadão

A banda americana Smashing Pumpkins usou a inteligência artificial para chamar a atenção de fãs ao redor do mundo para o álbum Aghori Mhori Mei, lançado em 02 de agosto. Nesta segunda, 12, vídeos nas redes da banda mostravam o vocalista, Billy Corgan, “falando” em outras línguas, entre elas, o português - a IA ajudou a traduzir a mensagem para um tom de voz parecido com o do vocalista.

PUBLICIDADE Billy Corgan gravou o texto em inglês e a empresa Curious Refuge cuidou para que a mensagem fosse transmitida em português, espanhol, alemão, japonês, italiano, grego e francês, como explica o site Stereogum. Curiosamente, o tom de voz contínuo do músico quase deixa escapar uma crítica ao próprio uso da inteligência artificial: “Antes que a IA destrua tudo, incluindo a cultura, saibam que o Smashing Pumpkins lançou um novo álbum”, diz um Billy Corgan em português fluente - com direito a sotaque. Assista abaixo:

O texto continua: “Isso mesmo, um retorno às nossas raízesl! Billy, Jimmy e James, voltando ao estilo de guitarra pelo qual somos conhecidos!”

Em 2023, Billy Corgan opinou sobre o uso de inteligência artificial, afirmando que a tecnologia mudará a música “para sempre”: “Quando os jovens descobrirem que podem usar a IA para escrever uma música melhor, eles não vão passar 10 mil horas em um porão como eu fiz”, disse. Para ele, a ferramenta pode facilitar processos, mas também pode dificultar a competição entre quem ainda usar métodos analógicos. “Você acha que tem muita música ruim saindo agora? Espere só”, alertou.

O Smashing Pumpkins volta ao Brasil para dois shows, em Brasília e São Paulo, nos dias 1 e 3 de novembro, respectivamente. Os americanos são um dos principais nomes do rock alternativo, e trazem ao País a turnê The Word Is a Vampire!, em referência a um dos sucessos da banda, Bullet With Butterfly Wings. Veja aqui informações sobre ingressos.