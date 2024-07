The Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil; veja locais, preços e como comprar

A turnê é ainda mais esperada por trazer três integrantes da formação original juntos, Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

No repertório, prometem trazer hits que foram sucesso nos anos 1990 em duas horas de apresentação: Today, 1979, Tonight, Tonight, Zero e Perfect. Segundo as produtoras responsáveis pelas apresentações, Balaclava e Music On Events, a abertura para a venda de ingressos para São Paulo tem início na sexta-feira, 19, às 10h, no site Tickets On. Ainda não há informações sobre a venda em Brasília.