Taylor Swift é a 2ª maior estrela pop do século, segundo ranking da Billboard

A cantora Taylor Swift, eleita a 2ª maior estrela pop do século 21 de acordo com ranking da Billboard. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Taylor Swift foi eleita a 2ª maior estrela pop do século 21, segundo ranking feito pela Billboard. A lista vem sendo divulgada pela revista americana aos poucos, ao longo dos últimos meses.

PUBLICIDADE O primeiro lugar deve ser ocupado por Beyoncé, que ainda não apareceu na lista. A publicação escolheu 25 nomes (veja abaixo). Entre os dez primeiros, aparecem Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande e Adele.

“Depois de migrar da música country para o pop na virada da década de 2010, Taylor Swift alcançou um sucesso como nunca vimos antes, nem em forma nem em tamanho”, justificou a Billboard. A revista destacou, ainda, que a cantora é a única pessoa a ganhar quatro vezes o prêmio de Álbum do Ano no Grammy.

Além disso, a publicação assinala os números de Taylor nas paradas musicais tradicionalmente divulgadas pela própria Billboard: ela tem o segundo maior número de aparições nas paradas na Billboard Hot 100 de todos os tempos (Drake ocupa o primeiro lugar) e empata com Jay-Z no segundo lugar quando o quesito é a quantidade de álbuns que já figuraram em primeiro lugar na Billboard 200 (os dois são superados apenas pelos Beatles).

“Ela é bilionária, a única artista mulher a se tornar uma [bilionária] predominantemente por meio da música. Ela é a mulher mais famosa do mundo”, definiu a Billboard.

As 25 maiores estrelas do pop do século 21, de acordo com a Billboard