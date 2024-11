Hailey Bieber sai em defesa de Justin e critica ranking de maiores estrelas pop: ‘Piada’

Casados desde 2018, Hailey e Justin Bieber tiveram o primeiro filho, Jack Blues, em agosto. Foto: @haileybieber via Instagram

A modelo Hailey Bieber saiu em defesa de Justin Bieber, descontente com a colocação do marido em um ranking das maiores estrelas pop do século 21 feito pela Billboard.

A lista, que vem sendo divulgada pela revista americana aos poucos, colocou Bieber na 8ª posição de 25 nomes, atrás de Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears e Kanye West. Os nomes do 1º e 2º colocados ainda não foram revelados.

Na última quinta-feira, 21, Hailey deixou um comentário no post do Instagram da Billboard feito em 22 de outubro. “A Billboard é uma piada de m*rda, como sempre”, escreveu a modelo, assinando com um emoji de beijo.

Um print do comentário viralizou nas rede sociais, mas pouco depois já havia sido apagado. Não se sabe se foi excluído pela própria Hailey ou pela Billboard.

Print de comentário de Hailey Bieber em publicação da Billboard circula pelas redes sociais. Ela discorda da colocação do marido Justin Bieber em ranking de estrelas pop. Foto: @haileybieber no Instagram/via X

PUBLICIDADE Em seguida, fãs do cantor, que já vinham criticando a publicação ao longo do último mês, deixaram uma nova onda de mensagens no post. “Vocês devem estar brincando, diga o nome de outro artista que fez o que Bieber fez... A ascensão, a febre, hit após o hit... No século 21 não há outro”, opinou uma pessoa.

Casados desde 2018, Hailey e Justin anunciaram o nascimento do primeiro filho em 23 de agosto, quando o cantor publicou um registro do pezinho do bebê junto à mão da esposa e mãe. Ele aproveitou para revelar o nome escolhido para o menino: Jack Blues Bieber.