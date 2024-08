Um mês para o Rock in Rio: veja bastidores da montagem do novo mapa do festival

A contagem regressiva para Rock in Rio começou - falta um mês para o evento. A edição que celebra 40 anos do festival traz muitas novidades. O Estadão esteve na Cidade do Rock para conferir os preparativos. Nos bastidores, encontramos um palco novo sendo construído, o Sunset em outro espaço e o gramado todo renovado.

Fizemos um tour pela Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Vimos de perto a grande mudança desta edição, o palco Sunset. A estrutura será vista pelo público já na entrada e a boca de cena (frente do palco usado pelos artistas) aumentou e terá a mesma dimensão do palco Mundo, 93 metros de largura e 27,5 de altura.

Palco Mundo sendo montado na Cidade do Rock para o Rock in Rio 2024. Foto: Amanda Botelho/Estadão

"Qualquer show que acontece no mundo pode acontecer no Sunset. Nada mais é do que uma evolução natural da robustez e do carinho que as pessoas têm por esse palco", explica Ana Deccache, diretora de Marketing da Rock World. O lounge do Rock in Rio Club também ganhou uma nova localização, com vista privilegiada, de frente para o palco Sunset. Já a Área Vip do evento terá visibilidade para os dois principais palcos, o Mundo e o Sunset.

Outra grande novidade desta edição é o Global Village, novo palco do evento. O espaço promete uma experiência imersiva na cenografia inspirada nos seis continentes, com programação gastronômica e musical. A estrutura foi construída onde ficou o Espaço Favela na edição passada; este palco foi realocado para outra área da Cidade do Rock.

Palco Sunset sendo montado na Cidade do Rock para o Rock in Rio 2024. Foto: Amanda Botelho/Estadão

Além das mudanças no mapa do festival, o gramado do parque também foi trocado para esta edição. Ao todo, são 90 mil metros quadrados de grama sintética nova. Confira no vídeo os detalhes das mudanças.

O festival acontece de 13 a 22 de setembro e ainda há ingressos disponíveis. A venda é feita exclusivamente pela plataforma da Ticketmaster.