Cyndi Lauper detona ‘rivalidade fabricada’ com Madonna: ‘Não fazem com Shawn Mendes e Ed Sheeran’

A cantora Cyndi Lauper, 71, condenou as pessoas que, desde os anos 1980, criaram uma rivalidade entre ela e Madonna, 66. As comparações entre as duas surgiram desde que Cyndi e Madonna lançaram seus álbuns de estreia no mesmo ano – She’s So Unusual e Madonna, respectivamente, em 1983. Em entrevista ao Estadão, a cantora, que vem ao Brasil para o Rock in Rio, chama os boatos sobre uma rivalidade entre as duas de “baboseira”.

“Eu sempre fui fã da Madonna também, por sinal. Quando ela lançou Like a Prayer, a garota católica da escola se revelou em mim”, brinca. A conversa sobre uma suposta oposição entre as cantoras cresceu de tal maneira que, para os produtores do single beneficente We Are the World, era impossível ter as duas cantando na mesma música. Cyndi gravou a faixa, que marcou a história das músicas e os anos 1980, e Madonna ficou de fora.

Cyndi Lauper chama 'rivalidade fabricada' com Madonna de 'baboseira' em entrevista ao 'Estadão'. Foto: Reprodução/@lionelrichie via YouTube e Reprodução/@Madonna via YouTube

PUBLICIDADE “É só a ‘velha guarda’ que faz isso. Eles têm que colocar mulheres contra mulheres”, diz. “A verdade é que ninguém faz isso com homens, faz? Você não vê um artigo dizendo: ‘Oh, Shawn Mendes e Ed Sheeran... De qual eu gosto mais?’.” A cantora afirma que igualar artistas é o mesmo que “comparar ‘alhos com bugalhos’”. “Ninguém é igual. [...] Você tem que tirar os freios da sua mente e ouvir o que você gosta e entender que música é curativa e alegre. E ela levanta as pessoas, seja você homem ou mulher”, comenta.

Quando vai ser o show de Cyndi Lauper no Rock in Rio

A cantora se apresenta na sexta, 20 - o Dia Delas, dedicado apenas a atrações femininas. Nomes como Katy Perry, Ivete Sangalo e Gloria Gaynor também se apresentarão na data.

Aos fãs que pensaram que este seria o último show de Cyndi Lauper no Brasil, a cantora adiantou ao Estadão quer trazer sua turnê de despedida ao País por causa do “amor que sente pelos fãs brasileiros”. Leia mais aqui.