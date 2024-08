VMA 2024: Sabrina Carpenter, Camila Cabello e GloRilla como atrações musicais da premiação

A MTV acaba de anunciar as primeiras atrações musicais do Video Music Awards 2024 (VMA). A noite do próximo dia 11 de setembro terá as performances de Camila Cabello, GloRilla, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Rauw Alejandro no palco da UBS Arena em Nova York. Haverá transmissão ao vivo do evento para mais de 150 países, incluindo o Brasil, pelo canal MTV e pelo serviço de streaming Paramount+.

A emissora ainda vai revelar mais atrações, apresentadores e convidados especiais nas próximas semanas. O VMA, programado inicialmente para o dia 10 de setembro, teve sua data alterada para o dia seguinte em função do debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos.

O VMA 2024 será produzido por Bruce Gillmer e Jesse Ignjatovic, cofundador da Den of Thieves. Foto: Reprodução/@sabrinacarpenter, @camila_cabello e @glorillapimp via Instagram

PUBLICIDADE A votação para o VMA 2024 já está aberta ao público no site oficial da MTV. Os fãs podem votar em seus artistas favoritos em 15 categorias sem distinção de gênero, incluindo Clipe do Ano, Melhor Feat e Artista do Ano. A votação para Artista Revelação permanecerá aberta até o dia do evento, 11 de setembro. A escolha data deste ano marca o 23º aniversário dos atentados de 11 de setembro, com a MTV apoiando organizações que prestam assistência às famílias das vítimas e organizam o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro.

Indicados

Entre os destaques da premiação, Taylor Swift lidera a lista de indicações com dez nomeações, seguida por Post Malone, com nove indicações. Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter aparecem logo atrás, com seis indicações cada. Megan Thee Stallion e SZA concorrem em cinco categorias, enquanto LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims disputam em quatro.

A brasileira Anitta também está entre os indicados e compete em três categorias: Melhor Clipe Latino e Melhor Colaboração por seu sucesso com Maluma.

Camila Cabello retorna ao VMA pela terceira vez, trazendo o show do seu quarto álbum de estúdio, C,XOXO. A artista, que já coleciona quatro troféus do VMA e 15 indicações ao longo de sua carreira, agora busca sua quinta Moon Person (nome dado ao prêmio), desta vez na categoria Melhor Clipe Pop.

A cantora Sabrina Carpenter fará sua estreia no palco principal do VMA. Após sua performance no Pre-Show do ano passado, Carpenter retorna este ano com seis indicações, incluindo Artista do Ano e Música do Ano.

Chappell Roan, revelação de 2024, fará sua primeira apresentação ao vivo em uma premiação. Com seu recente sucesso no Top 10 da Billboard Hot 100 com Good Luck, Babe!, é esperada uma performance que reflita o impacto de seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Roan está indicada em duas categorias, incluindo Artista Revelação.

GloRilla, que se destacou como a rapper feminina com o maior hit de 2024, estreará no palco do VMA com a força de seu single Yeah Glo. Indicada em três categorias, incluindo Melhor MTV Push e Melhor Clipe de Hip-Hop.

Rauw Alejandro, mais um representante da música latina e vencedor do GRAMMY Latino, levará seus movimentos de dança ao palco do VMA pela primeira vez, apresentando uma prévia de seu aguardado quinto álbum de estúdio. O porto-riquenho concorre em três categorias e busca seu primeiro troféu.