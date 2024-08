‘Não ganhei R$ 1 milhão... mas conheci Silvio Santos’; leia depoimento

Minha mãe, grande fã de programas do tipo quiz, me inscreveu e fomos sorteadas, eu e ela - os contemplados podiam levar um acompanhante. Rosa era também uma admiradora de Silvio e do Show do Milhão e impôs uma condição para me liberar a participar da gravação. “Se você ganhar um milhão, você me prometa que vai voltar a trabalhar.” Numa hora dessa, a gente topa qualquer coisa. Me comprometi e lá fomos nós, eu e minha mãe.

A participação no programa levaria o dia todo. O SBT nos levou num ônibus que saía da unidade que fica na Rua Jaceguai, ao lado do Teatro Oficina, até o Complexo Anhanguera. Chegando lá, era uma multidão de gente, tanto participantes quanto pessoas que ficariam na plateia, pois seriam gravados vários programas no mesmo dia. Gente do Brasil inteiro sendo recebida com carinho e café da manhã. O homem sabia como cativar.