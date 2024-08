Silvio Santos morreu neste sábado, 17, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Emissoras como Globo, Band e Record já exibiam a repercussão desde pouco depois das 10h da manhã, mas o SBT, emissora criada pelo apresentador, demorou a veicular a informação, prosseguindo com a exibição do desenho Scooby-Doo no Sábado Animado.

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17, mas a morte foi confirmada pelo SBT apenas por volta das 10h da manhã; a emissora levou quase 1h30 para abordar o tema na sua programação Foto: Reprodução de SBT (2024)

PUBLICIDADE A própria emissora confirmou a informação nas redes sociais às 10h04. Às 10h28, o mesmo comunicado oficial foi enviado à imprensa, por e-mail. Somente por volta das 11h29, houve a primeira entrada do jornalismo do SBT. A apresentadora Simone Queiroz justificou: ““Interrompemos a programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor”. “Agora, falando olho no olho, com o público do SBT, para dar uma notícia que nunca queríamos dar”, disse.

Ao abordar sobre o estado de saúde, algo que o canal evitou dar informações ao longo dos últimos tempos, destacou: “[Silvio Santos] Havia se recuperado, voltado pra casa, retornou ao início do mês ao hospital. Nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que se recuperasse, mas chegou a hora.”

SBT noticiou a morte de Silvio Santos por volta das 11h29; apresentador morreu neste sábado, 17 de agosto de 2024 Foto: Reprodução de SBT (2024)

“[Os brasileiros] ganharam um novo significado do domingo em família a partir de Silvio Santos. Vamos agora, diretamente ao hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo”, continuou a jornalista.

Após mais informações dadas pela reportagem no local da morte do apresentador, teve início a exibição de um VT com momentos da carreira do comunicador. “Vamos recordar todos esses anos de alegria, de uma comunicação perfeita, que Silvio Santos exibiu na casa de todos nós”.

O material exibido foi o mesmo do programa em homenagem aos 60 anos de carreira de Silvio Santos, com narração de sua filha, Patricia Abravanel. Mesmo neste sábado, 17 de agosto de 2024, a narração destacou a data de “23 de julho de 2023″.

Morte de Silvio Santos foi repercutida por diversas emissora de TV na manhã deste sábado, 17 Foto: Reprodução de 'Jornal Hoje' (2024)/TV Globo

Morte de Silvio Santos foi repercutida por diversas emissora de TV na manhã deste sábado, 17 Foto: Reprodução de 'Scooby Doo' (SBT)