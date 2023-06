Ruminações do Festival de Vassouras

A animação "Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro" está em projeção em Vassouras - Fotos: @Sony Pictures

Rodrigo Fonseca Raros festivais de cinema apostam a abertura de sua seleção anual num filme já lançado em circuito, como foi o caso da acertada escalação de "Casa de Antiguidades", de João Paulo Miranda Maria, para inaugurar a segunda edição da maratona audiovisual de Vassouras, em sintonia com um tributo a seu protagonista, Antonio Pitanga. Parece mais interessante para o crivo estético da curadoria revisitar um título revelado ao mundo em 2020, via Toronto e San Sebastián, no furacão da pandemia, e nunca esgotável em sua aurífera jazida de perplexidade, do que apostar numa atração mais midiática. O prestígio de Pitanga, em si, era suficiente para midiatizar uma festa realizada anualmente da região do Vale do Café, um território formado pelo conjunto de 15 municípios da região do Vale do Paraíba do Sul Fluminense, localizado a cerca de 120 km da cidade do Rio de Janeiro. Há por lá títulos de circulação ainda pequena, o que é o caso do esperado "O Capitão Astúcia", de Filipe Gontijo. Em sua trama, um letreirista de gibis octogenário resolve se tornar super-herói para ajudar a salvar o mundo de um misterioso vilão. Há ainda o aguardado drama "Vermelho Monet", do cearense Halder Gomes, responsável pelo fenômeno "Cine Holliúdi" (lançado há dez anos). Em sua trama, rodada em Portugal, Diaz vive Johannes, um pintor que se tornou obsoleto. Com a visão deteriorada, à beira de um colapso, o artista plástico encontra em Florence (Samantha Muller) - uma famosa atriz em crise - a inspiração para realizar sua obra-prima. Nesse processo, uma badalada marchand de arte, Antoinette (Maria Fernanda Cândido), vai promover a junção deles. Mas, logo, uma história de inspiração vira obsessão. Foi uma produção lançada no Cine PE, no fim de 2022, que ainda não chegou ao circuito.

Cartaz do curta musical carioca premiado com o Leopardo de Ouro @Festival de Locarno

Entre os filmes que ganham sobrevida aqui, vale citar a animação "Chef Jack, O Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiúza Zenha, e o .doc "Maria - Ninguém Sabe Quem Sou Eu", de Carlos Jardim. Em sua seleção de curtas-metragens, Vassouras vai projetar um ímã de prêmios que vem conquistando troféus desde 2021, quando ganhou a láurea principal de Roterdã: o musical "Fantasma Neon", de Leonardo Martinelli. Dennis Pinheiro brilha nessa produção já coroada com 50 troféus por sua atuação magistral como um entregador de i-Food que lida com a insensibilidade em torno da uberização do mundo. O Festival de Vassouras começou na sexta-feira e vai até o dia 24 de junho.