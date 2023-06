Super Mario segue líder nas bilheterias

Animação baseada no game mais popular da indústria dos jogos eletrônicos faturou US$ 1,3 bilhão - Fotos: Nintendo /Illumination

Rodrigo Fonseca Maior festival do mundo quando o assunto é animação, com um prestígio equivalente ao de Cannes em seu setor, Annecy escolheu confiar uma de suas honrarias anuais, o Ticket de Ouro, para o fundador e CEO da Illumination Studios, Chris Meledandri, que recebeu a honraria das mãos do cantor Farrell Williams, num reconhecimento pelo fato de ter dado ao Cinema sua maior bilheteria de 2023 - até "The Flash" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" chegarem. Esse posto pertence ao fenômeno "Super Mario Bros. - O Filme", imparável em sua arrecadação nas bilheterias aqui - e mundo afora - desde sua estreia, em 5 de abril. Sua receita global está em US$ 1,3 bilhão. Para sermos exatos, as cifras do filme, que custou US$ 100 milhões, estão em US$ 1,315,733,370,00. No Brasil, cerca de 6.7 mil espectadores pagaram ingresso para ver as peripécias do bombeiro hidráulico Mário e seu irmão, Luigi - criados há 40 anos pelos designers Shigeru Miyamoto e Gunpei Yokoi nos games da Nintendo. Adorado aqui por criancinhas e pelos quarentões que viam seu desenho animado - sempre introduzido por uma porção em live-action, com o ator Capitão Lou Albano - na TV Globo, em 1991, o longa surpreendeu os melhores prognósticos dos analistas de mercado e segue. No ranking de filmes nacionais, o primeiro lugar do ano é "Desapega! - O Filme", com Glória Pires e Maisa, com 153.439 tíquetes vendidos.

Interpretados por Chris Pratt e Charlie Day nos EUA, Mario e Luigi foram dublados aqui por Raphael Rossatto e Manolo Rey. Os dois injetam bom humor à trama de "Super Mario Bros.", que segue as trapalhadas de dois encanadores da Terra por uma dimensão mágica, o Reino dos Cogumelos, onde a Princesa Peach (voz de Anya Taylor-Joy e, no Brasil, de Carina Eiras) tenta manter sua soberania, apesar dos ataques do Rei Bowser, interpretado por Jack Black. É um formato de ação contínua, com direito a uma participação do gorila Donkey Kong.

Outro filme que pode desestabilizar o lugar de "Super Mario" no pódio é "Elementos", da Pixar, que encerrou a programação do Festival de Cannes, no dia 27 de maio.

p.s.: Nessa quarta (14/06), o Teatro Prudential, na Glória, estreia a "Sessão da Tarde Musical", a partir das 16h, com a cantora Jane Duboc. Entre os nomes já confirmados do evento, que vai até dezembro, estão Nina Wirtti, Áurea Martins, Zé Luiz Mazziotti e Ana Costa, para apresentações intimistas e temáticas, com homenagens a Marlene, Dick Farney, Jamelão, Burt Bacharach; canções de filmes; e gêneros diversos como valsas, choros e serestas. Durante os shows, os artistas também vão contar histórias e curiosidades sobre o repertório e o homenageado. A proposta é para o público que prefere voltar para casa cedo, principalmente os aposentados e as pessoas que trabalham em esquema de escala ou noturnas. "Acreditamos que este projeto será um sucesso para o público da região", diz o produtor Flávio Loureiro. No palco do Prudential, Jane vai interpretar canções de filmes marcantes como "As Time Goes By", do clássico "Casablanca", e "Moon River", do filme "Bonequinha de luxo", estrelado por Audrey Hepburn; algumas de Burt Bacharach, admirado pela cantora; entre suas músicas.