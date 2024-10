O que chamamos de “política” é a degeneração da administração pública num espaço cuja ética universalista é não ter coerência. A “politicagem” verbaliza um campo em que tudo é possível. Tal plasticidade torna a política um fosso de paradoxos e ambiguidades. Competir nessa esfera sem apelar para exageros e falsidades (a alma do populismo!) é tolice. Em certa ocasião, os eleitores acharam um macaco melhor candidato do que políticos. Mas nós, nobres letrados de esquerda e direita, sorrimos sem aquilatar a degeneração de uma faceta nobre da esfera pública – sua dimensão democrática.

Em todo lugar, competições eleitorais deflagram agressões e assassinatos. A América tende para o assassinato que finaliza o ator-problema, mas deixa o partido. Nos sistemas relacionais, como o nosso, a competição suscita o atrevimento de ameaçar a hierarquia do “cada macaco no seu galho”; donde o fantasma do golpe ou de reformas que controlam a história.

A ausência de institucionalização despe os disputantes do papel de competidores e torna dispensável a discussão de projetos de governo. O que brota é um adversário cuja personalidade engloba seu posicionamento político. Tal jogo simbólico transforma o colega competidor num inimigo, suscitando aversões ancestrais. Tornando-se pessoal, a competição estimula brutais agressões. Assim, a “política” vira um duelo mortal. Desaparecem projetos. Vemos a política reduzida a coisa “pra homem”.