Opinião | STF, símbolos religiosos e a controvérsia do Estado laico no Brasil

Escrevo isso a propósito da seguinte notícia: “Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria na segunda (25) a favor da validade da presença de símbolos religiosos em prédios governamentais, desde que a finalidade seja manifestar a tradição cultural da sociedade”. A controvérsia gira em torno de direitos constitucionais, como a liberdade religiosa e o princípio do Estado laico – que estabelece a neutralidade do poder público diante de concepções religiosas.

O alvitre, com a devida vênia, carece de bom senso sociológico e de perspectiva histórico-cultural. O Estado laico se caracteriza por buscar a impessoalidade e o igualitarismo universal republicano. Mas é cristalino que não se pode permanecer “laico” estampando no salão nobre do STF somente o sacrossanto marco do catolicismo.

O laico ou secular demanda um afastamento e uma isenção de costumes tidos como legítimos e naturais. No contexto do Estado Democrático de Direito, isso significa ser independente de influência ou determinação ideológica, afetiva ou religiosa.