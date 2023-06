Já começou a ver os novos episódios de Black Mirror? A sexta temporada entrou nesta quinta-feira, 15, na Netflix. Se você, como a redação do Estadão, prefere revisitar a série antes de começar os novos capítulos, aqui estão todas as histórias, da melhor à pior, da antologia de tom apocalíptico.

Seis jornalistas apaixonados pela série se juntaram e deram notas de 0 a 10 aos episódios da primeira à quinta temporada. Os mais novos ainda não foram avaliados, mas serão. Para análise não foi levada em conta só a história, mas também aspectos técnicos como narrativa, fotografia, roteiro e direção.

O resultado é a lista abaixo. Participaram do painel a repórter de saúde e bem-estar Ana Lourenço, o editor do Link, Bruno Romani, o editor-assistente do Estadão Verifica, Pedro Prata, o social media João Abel, o editor de Cultura, Rodrigo Ortega e o editor-assistente de Cultura, Simião Castro.

Leia também O mundo é muito Black Mirror: veja os acertos nas previsões tecnológicas da série





Continua após a publicidade

Confira o resultado:

1. San Junipero (San Junipero) | Temporada 3, Episódio 4

Gugu Mbatha-Raw e Mackenzie Davis, atrizes protagonistas de San Junipero Foto: Laurie Sparham/Netflix

Levou dois Emmys: o de melhor roteiro e melhor filme para TV em 2017. E não à toa. San Junipero traz em seu combo romance lésbico, distopia, anos 1980 e, claro, tecnologia. “Este episódio foi uma história sobre amor. E o amor vai vencer o ódio”, disse o criador da série, Charlie Brooker, ao receber os prêmios.

Pode parecer surpreendente por se tratar de “Black Mirror”, mas o topo da nossa lista não é de uma história de ação ou terror. E sim, merecidamente, o romance entre Kelly e Yorkie. E o único com um final realmente feliz.

2. White Bear (Urso Branco) | Temporada 2, Episódio 2

Cena de 'White Bear' (Urso Branco), episódio de Black Mirror Foto: Reprodução/

Continua após a publicidade

Assistir ao episódio protagonizado por Victoria Skillane (Lenora Crichlow) pela primeira vez é uma experiência única. Em determinado momento, sua cabeça vai parecer explodir como a do emoji: 🤯. É angustiante acompanhar a fuga da personagem de um grupo de pessoas fantasiadas que querem matá-la, enquanto outras filmam e se entretêm com a situação. Uma história onde o punitivismo e a sociedade do espetáculo se entrelaçam de maneira brilhante.

3. Hated in The Nation (Odiados Pela Nação) | Temporada 3, Episódio 6

Odiados Pela Nação, episódio de Black Mirror Foto: Laurie Sparham/Netflix

Ódio inflado pelas redes sociais. Nada mais atual. No episódio final da terceira temporada, a dupla de detetives Karin e Blue tentam elucidar a conexão entre duas mortes, a perseguição que as vítimas sofreram nas redes antes dos homicídios e um projeto de criação de abelhas robóticas fabricadas por inteligência artificial. Não parece tão distante da nossa realidade atual, né?

4. Shut Up And Dance (Manda Quem Pode) | Temporada 3, Episódio 3

Manda Quem Pode, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Alerta de mais um episódio perturbador. Aqui, um adolescente é chantageado por um hacker, que tem consigo um vídeo íntimo dele, e forçado a cometer diversas bizarrices. Não tem quem não assista e imediatamente queira colocar um fita adesiva na câmera do notebook. Curiosidade: o episódio tem alguns “easter eggs” relacionados a outros episódios da série como Hino Nacional, Momento Waldo e Urso Branco. Vale procurá-los.

Continua após a publicidade

5. Be Right Back (Volto Já) | Temporada 2, Episódio 1

Volto Já, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

A revolução tecnológica pode mudar até mesmo a forma como lidamos com o luto. E se você pudesse falar com quem já morreu? Ou até mesmo conviver com uma versão física da pessoa que partiu? Um episódio emotivo e instigante, com um final controverso.

6. White Christmas (Natal) | Temporada 2, Episódio 4

Natal, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

O especial de Natal fecha a segunda temporada. Jon Hamm (sim, o Don Draper, de Mad Men) se tornou fã da série e pediu uma ‘pontinha’ ao criador Charlie Brooker. Em Natal, ele e Joe Potter (Rafe Spall) vivenciam uma véspera de Natal enquanto compartilham histórias assustadoras relacionadas à tecnologia. Até que os acontecimentos se conectam, num plot twist impressionante.

7. Hang The DJ (Hang The DJ) | Temporada 4, Episódio 4

Continua após a publicidade

Hang The DJ, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Um aplicativo de relacionamentos que define sua alma gêmea por algoritmos e estatísticas. E que também define quanto tempo vocês vão ficar juntos. Com um título que faz referência à música Panic, da banda The Smiths, Hang The DJ mostra a história de Amy (Georgina Campbell) e Frank (Joe Cole), e das complicações (e vantagens) que era dos apps pode trazer a quem procura um amor para chamar de seu. O episódio mais ‘comédia romântica’ da antologia.

8. The National Anthem (Hino Nacional) | Temporada 1, Episódio 1

Hino Nacional, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

Black Mirror começou com o pé na porta. Com uma história tão absurda quanto factível. Nela, a princesa britânica Susannah é raptada e só o primeiro-ministro do país pode salvá-la. Para isso, os sequestradores exigem que ele faça sexo com um porco ao vivo em rede nacional. Que dilema, hein? Hino Nacional é um drama político, ético, moderno e… incômodo.

9. Playtest (Versão de Testes) | Temporada 3, Episódio 2

Playtest (Versão de Testes), episódio de Black Mirror Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Netflix

Continua após a publicidade

E se as fabricantes de jogos eletrônicos pudessem desenvolver seus produtos a partir de uma completa imersão do jogador? Os gamers, em especial fãs de Resident Evil, piram com esse episódio protagonizado por Cooper (Wyatt Russell).

10. The Entire History of You (Toda a Sua História) | Temporada 1, Episódio 3

Toda Sua História, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

Já sonhou em ter acesso completo à sua própria memória e poder localizar aquela lembrança perdida, catalogada por dia, hora e local? Com um pequeno dispositivo alocado na cabeça, os personagens de ‘Toda a Sua História’ gravam tudo o que veem e podem rever os acontecimentos a qualquer momento. E essa tecnologia causa uma grande crise no relacionamento de Liam (Toby Kebbell) e Ffion (Jodie Whittaker). É desconfiança, ciúme, traição e dedo na cara.

11. Fifteen Million Merits (Quinze Milhões de Méritos) | Temporada 1, Episódio 2

Quinze Milhões de Méritos, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

Antes de brilhar em filmes como Corra e Judas e o Messias Negro, Daniel Kaluuya protagonizou o segundo episódio de Black Mirror, exibido originalmente em 2011. Nele, pessoas precisam pedalar para sobreviver e ganhar pontos que se convertem em dinheiro. Um universo castigante que sofre sua principal reviravolta quando Bing (Kaluuya) conhece Abi (Jessica Brown) e a convence a participar de um reality show de talentos que pode mudar sua vida.

Continua após a publicidade

12. Men Against Fire (Engenharia Reversa) | Temporada 3, Episódio 5

Engenharia reversa, episódio de Black Mirror Foto: Laurie Sparham/Netflix

Uma crítica aos horrores da guerra, às missões militares dos Estados Unidos e seu efeito na saúde mental dos envolvidos. Na trama, há uma batalha contra as “baratas”, um grupo de pessoas com problemas genéticos que devem ser exterminadas para evitar que a doença se espalhe. Todos os militares aqui possuem um chip implantado em suas cabeças, para facilitar a comunicação e o controle do combate.

13. Nosedive (Queda Livre) | Temporada 3, Episódio 1

Nosedive, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

A premissa de Nosedive é uma sociedade em que tudo o que você faz depende da sua ‘avaliação’, feita em pontos. Tudo começa quando a protagonista Lacie (Bryce Dallas Howard), que tem pontuação 4,2 (de 5 pontos possíveis), sai à procura de um apartamento para seu irmão, mas precisa trabalhar para aumentar seu ‘rating’ se quiser ter condições de comprar o imóvel. Ela precisa, então, cativar as pessoas ao seu redor para receber avaliações que melhorem sua ‘média’, mas as coisas saem (bastante) de seu controle. Um episódio ‘instagramável’ e bem divisivo. Há quem ame e quem odeie.

14. Arkangel (Arkangel) | Temporada 4, Episódio 2

Arkangel, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Mais um episódio que repete a tecnologia se ‘gravação das mentes’ das personagens, neste caso com um direcionamento diferente: o da maternidade. Em Arkangel, a mãe solteira Marie (Rosemarie DeWitt) pode monitorar a filha, Sara (Brenna Harding). Quando a criança se torna uma adolescente rebelde, a mãe se vê incentivada a usar a tecnologia novamente.

15. Crocodile (Crocodilo) | Temporada 4, Episódio 3

Crocodilo, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Desbaratinar a saúde mental dos protagonistas parece mantra em Black Mirror. Aqui, mais um exemplo. Em Crocodile, filmado na Islândia, Mia (Andrea Riseborough) ajuda seu amigo Rob (Andrew Gower) a encobrir uma morte acidental. Quinze anos depois, ele decide confessar seu crime, o que leva Mia a matá-lo e descartar seu corpo. Se o episódio é bastante deprimente, ao menos as tomadas fotográficas do país nórdicos são belíssimas.

16. Black Museum (Museu Negro) | Temporada 4, Episódio 6

Museu Negro, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Na pegada do terror racial, que se tornou comum com produções de Jordan Peele (Nós, Corra e Não, Não Olhe), Black Museum faz referência a outras histórias de Black Mirror. No centro da trama, um museu com artigos tecnológicos que foram usados em crimes macabros de episódios da antologia, como as abelhas de ‘Odiados Pela Nação’ ou a banheira de ‘Crocodilo’.

17. Striking Vipers (Striking Vipers) | Temporada 5, Episódio 1

Striking Vipers, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

A quinta temporada de Black Mirror é definitivamente a mais desaplaudida. Não à toa, só agora chegamos a um episódio da última leva divulgada pela Netflix em 2019. Em Striking Vipers, dois amigos duelam num game de luta similar a Street Fighter. A diferença? Neste jogo, eles podem incorporar os movimentos dos personagens, sentindo cada soco e chute, por exemplo. Mas tudo muda quando a troca de golpes vira tensão sexual entre os dois. 👀🔥

18. The Waldo Moment (Momento Waldo) | Temporada 2, Episódio 3

Momento Waldo, episódio de Black Mirror Foto: Channel 4

Um outsider debochado e frustrado, com pouca habilidade intelectual, ganha projeção política e decide disputar eleições. Até aí, o enredo parece o mundo real dos últimos anos. Mas Waldo é na verdade uma animação computadorizada em formato de urso azul, controlada por um humorista, com piadas de nível quinta série. Ao acumular popularidade, os produtores decidem colocar o cartum nas urnas e as pessoas compram a ideia.

Com forte pegada política, Waldo foi ao ar em 2013 e, de certa forma, previu muito do que seriam as disputas eleitorais pelo mundo na última década. Mas com um roteiro raso e apressado, o episódio ficou aquém dos seus companheiros de segunda temporada e não é um dos mais populares da série.

19. Rachel, Jack and Ashley Too (Rachel, Jack e Ashley) | Temporada 5, Episódio 3

Miley Cyrus em participação na quinta temporada de 'Black Mirror'. Foto: Divulgação/Netflix

Apesar do buzz, nem a presença de Miley Cyrus no elenco salvou o episódio. Na trama, Miley interpreta Ashley O, uma cantora pop que é a ídola de Rachel, uma adolescente de 15 anos. Ao fazer aniversário, ela ganha a boneca Ashley Too, controlada por inteligência artificial e inspirada em sua artista preferida. Com um apelo de crítica à indústria musical e canções criadas especificamente para o episódio, Rachel, Jack and Ashley Too poderia ser bem melhor do que efetivamente é.

20. Smithereens (Smithereens) | Temporada 5, Episódio 2

Smithereens, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Chris (Andrew Scott), um motorista de aplicativo, está de luto após perder a esposa em um acidente de carro. Uma tragédia que aconteceu num momento de distração dele ao celular. Com o peso da morte da mulher, ele decide sequestrar um funcionário da rede social Smithereens com o objetivo de conseguir falar com Billy Bauer (Topher Grace), chefão da bigtech. A premissa básica, com desfecho inconclusivo, torna o episódio um dos menos memoráveis da antologia.

21. Metalhead (Metalhead) | Temporada 4, Episódio 5

Metalhead, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Único episódio completamente em preto e branco da série, Metalhead é um dos episódios mais destoantes de Black Mirror. Nele, humanos fogem de cachorros-robôs assassinos. Sim, Black Mirror antecipou a onda dos ‘cachorros-robôs’ lá em 2017. Mesmo com uma pegada forte de ação dramática, é difícil se conectar com a história da protagonista Bella (Maxine Peake). Ao menos, é o episódio mais curtinho da série, com 41 minutos.

22. USS Callister (USS Callister) | Temporada 4, Episódio 1

USS Callister, episódio de Black Mirror Foto: Netflix

Quem é fã da temática Star Trek pode até curtir, mas USS Callister foi o episódio mais mal avaliado na nossa lista. No centro do enredo, o ótimo Jesse Plemons interpreta um homem que está cansado de seu trabalho na vida real e cria um jogo onde se torna capitão de uma nave espacial. Os tripulantes que obedecem às suas ordens? Justamente seus colegas de emprego.

Nem o interessante roteiro de abuso de poder e o bom elenco, com nomes como Cristin Milioti e Michaela Coel, tornam o episódio empolgante. É preciso citar, no entanto, o sucesso de crítica: 95% de avaliação no Rotten Tomatoes e nada menos que três Emmys, incluindo o de melhor filme para TV.