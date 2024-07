‘Casamento às cegas brasil: ‘O Reencontro’ revelará o futuro dos casais da nova temporada

Alguns participantes viveram as reviravoltas durante o programa, enquanto outros passaram por acontecimentos no pós, e mais do que quem está casado ou não, o público quer saber como está a vida de cada um.

Com a apresentação de Camila Queiroz e Klebber Toledo, o especial reunirá no palco os casais principais e outros participantes marcantes da temporada. Prepare-se para muita emoção e surpresas enquanto os participantes revisitam suas jornadas e compartilham suas histórias desde o final das gravações.