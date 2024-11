Como Água Para Chocolate, nova série da HBO estreia na Max no próximo domingo, 3. A história é uma adaptação do livro de mesmo nome de Laura Esquivel. São seis episódios que serão lançados semanalmente no catálogo do streaming.

'Como Água Para Chocolate', agora série no streaming, é baseado em livro e já foi filme. Produção chega ao catálogo da Max no domingo, 3. Foto: Divulgação | Max

A trama explora a ideia de que, às vezes, as tradições podem entrar no caminho do amor verdadeiro. Na produção, Tita de la Garza e Pedro Múzquiz estão profundamente apaixonados, mas não podem ficar juntos devido a costumes familiares. Dispostos a superar os obstáculos, os protagonistas fazem de tudo para ficarem juntos. Dirigida por Julián de Tavira e Analorena Perezríos, a série conta com um grande elenco. Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman e Louis David Horné são alguns dos nomes confirmados na produção.

Em 1992, a história foi transformada em um filme, que ganhou o Prêmio Ariel de Melhor Filme no Arau Films Internacional no mesmo ano. O longa também está disponível no catálogo da Max.