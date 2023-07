Como é 2ª temporada de ‘The Bear’? Série eleva drama de cozinheiros à beira de um ataque de nervos

Aviso: este artigo contém spoilers da primeira e segunda temporadas de The Bear

THE WASHINGTON POST- A série The Bear, produzida pela FX, se tornou uma sensação por um bom motivo quando estreou em 2022: fez um dia no setor de restaurantes parecer um ataque de pânico. Também - e este foi seu verdadeiro triunfo - fez você desejar se juntar aos trabalhadores da área.

Para um drama sobre cozinheiros e pessoas que amam comida, houve menos tomadas de belas refeições do que você poderia esperar. A cinematografia foi criativa e artística, mas a câmera se concentrou principalmente na cozinha imunda do Original Beef of Chicagoland, uma lanchonete italiana cujo proprietário, o errático mas charmoso Mikey Berzatto (Jon Bernthal), havia se suicidado.

A primeira temporada seguiu o irmão mais novo de Mikey, Carmy (Jeremy Allen White), que deixou seu emprego em um restaurante com estrela Michelin para salvar o negócio da família, apenas para encontrá-lo atolado em dívidas, confusões obscuras e violações de saúde.

A série minou a cozinha apertada do Beef de todos os ângulos frenéticos e nada lisonjeiros. Cada pedido de comida em The Bear era uma emergência. O trabalho foi árduo, suado e ingrato. Em certo ponto da surpreendente tomada de 18 minutos em Review– o penúltimo episódio da primeira temporada que acontece em tempo real – os nervos estão tão à flor da pele que um esfaqueamento acidental chega quase como um alívio.

A segunda temporada da série, com todos os 10 episódios lançados na semana passada nos Estados Unidos (por aqui, a data divulgada pela Star + é 23 de agosto), se desenvolve de maneira surpreendente em uma aposta audaciosa. Tendo finalmente unido os ressentidos veteranos da equipe com os novatos presunçosos sobre sua missão compartilhada de salvar o restaurante, o show segue para onde você espera que ele caminhe: Carmy fecha o lugar.

Ele quer criar algo melhor com Sydney (Ayo Edebiri), um brilhante chef treinado como ele, e o resto da equipe do Beef. O restaurante que eles passam a construção da nova temporada é (você adivinhou) o Bear.

O ator Jeremy Allen White é o chef Carmen "Carmy" Berzatto e a atriz Ayo Edebiri é Sydney Adamu na segunda temporada da série "The Bear" Foto: Chuck Hodes/FX

O título do programa funciona há muito tempo como uma metáfora itinerante para as coisas que você ama e que te machucam. Na primeira temporada, o simbolismo carregado do urso estava ligado a Carmy. Às vezes parece representar seu irmão Mikey.

Se também representa a ambição que levou Carmy ao topo de seu campo e longe de sua família, também representa a família (os filhos de Berzatto se chamam carinhosamente de “urso”). O urso representa a ansiedade. Por um senso de vocação muito rígido. E - à medida que o programa se expande para personagens centrais além de Carmy - para a indústria de restaurantes como um todo.

A nova temporada começa com Marcus (Lionel Boyce) cuidando de sua mãe doente em um quarto mal iluminado. Ele passa loção nas mãos dela, faz o que pode para deixá-la confortável e, antes de ir embora, raspa o gelo do para-brisa. Essas cenas são silenciosas, fundamentadas e notavelmente não perturbadas por metáforas pegajosas ou evocativas.

No começo, em outras palavras, eles não poderiam se opor mais perfeitamente à jogada de abertura da primeira temporada, um sonho surreal, mas bastante didático, no qual Carmy liberta um urso rosnante de uma gaiola na ponte onde Mikey se matou. O primeiro modela um conceito de serviço menos autodestrutivo e uma abordagem menos atormentada do luto.

‘The Bear’ subverte clichês e dá vida à cozinha de um restaurante

Embora o programa raramente aborde as conotações gentrificantes de transformar o Beef no Bear (algum dos frequentadores do Beef poderiam jantar no novo local?), ele trabalha duro para sugerir que a reputação de todos está subindo.

Marcus, que já trabalhou no McDonald’s e passou a primeira temporada refinando obsessivamente sua receita para o donut perfeito, agora está encarregado de criar três sobremesas de ponta para um restaurante cujo objetivo é uma estrela Michelin.

Sydney, que começou no Beef depois de implodir como fornecedor, tornou-se subchef de Carmy na última temporada e agora tem parceria no negócio . Ela, por sua vez, promove Tina (a fantástica Liza Colón-Zayas), uma cozinheira de linha sem experiência em alta gastronomia, a subchef.

Carmy e Syd ainda estão aprendendo a liderar, e se seus erros na última temporada resultaram do desejo de quebrar o ciclo culinário de abuso e liderar uma cozinha livre dos padrões feios em que ambos surgiram - suas escolhas nesta temporada priorizam a promoção interna. Em vez de contratar profissionais, eles investem pesadamente na antiga equipe do Beef, pagando para alguns irem para a escola de culinária e providenciando para que outros se apresentem em restaurantes de primeira linha.

Em outras palavras, a nova temporada não apenas desiste de seu antigo cenário distinto; também atomiza funcionalmente a equipe que passou tanto tempo construindo. Vários episódios são estruturados em torno da busca de um único personagem para se tornar um colaborador valioso e significativo para o novo restaurante, treinado em outro lugar.

O episódio de Marcus, que mostra o treinamento do chef confeiteiro em Copenhague com um especialista interpretado por Will Poulter, parece um conto. O mesmo acontece com o do “primo” Richie. O episódio de Syd, que ela passa visitando alguns dos melhores restaurantes (reais) de Chicago, prova que o programa mudou em pelo menos um aspecto: ele não resiste mais à tentação de filmar uma bela comida lindamente.

Enquanto tudo isso está acontecendo, Carmy - emaranhado com licenças, inspeções e mofo - está vendo se há espaço em sua vida para o amor (e espaço em seu forno para qualquer coisa além do jeans que ele armazena lá). E Natalie (Abby Elliott), a irmã Berzatto que passou grande parte da primeira temporada reclamando, encontra uma maneira de entrar no negócio que transforma sua função de longa data como a ansiosa e vigilante “consertadora” da família em uma força, e não uma patologia.

As histórias de um único personagem tornam ainda mais gratificante quando o conjunto se reúne. O episódio de destaque da temporada é, sem dúvida, Fishes, sobre o qual não posso dizer muito, exceto que iguala e sem dúvida supera Review em sua intensidade.

A primeira temporada de The Bear foi uma espécie de dissertação sobre o estresse e por que as pessoas podem escolhê-lo. Foi uma grande premissa alta e baixa, essa configuração com dois irmãos como cozinheiros em guerra: um de elite, um de colarinho azul, ambos perseguindo compulsivamente a adrenalina que as cozinhas fornecem. Às vezes, a série parecia uma história sobre dívidas; Mikey deixou o restaurante US$ 300.000 no buraco para o tio Cicero (um Oliver Platt amigavelmente ameaçador).

Carmy passou grande parte da primeira temporada tentando entender a contabilidade caótica de seu irmão - uma missão que (em uma das reviravoltas mais fracas do programa) termina quando ele encontra aproximadamente aquela quantia escondida em latas de molho de tomate que Mikey deixou para ele encontrar. O programa às vezes também era sobre classe, e cujos padrões contam - os regulares ou os recém-chegados.

Não é mais sobre isso. Na verdade.

O ator Lionel Boyce como Marcusna segunda temporada de "The Bear". Foto: Chuck Hodes/FX

Mas a série foi e continua sendo um tipo muito particular de conto, nos moldes do arquetípico contista O. Henry. Não sobre gentrificação, exatamente, mas sobre como a luta para pertencer pode sair pela culatra. Carmy ansiava por trabalhar com seu irmão mais velho. Mikey, cujos problemas eventualmente o levaram ao suicídio, não o deixou.

Sem entender por que Mikey o manteve afastado, Carmy, ansioso para provar a si mesmo, ultrapassou a marca: ele foi para a escola de culinária, foi contratado por um chef brilhante, mas abusivo, e ganhou o prêmio Rising Star da James Beard Foundation. Seu sucesso é também seu fracasso; ele superou o mundo ao qual esperava ingressar como igual a seu irmão.

Dado esse contexto, a atração de Carmy pelas cozinhas faz sentido. A pressão implacável que The Bear retrata tão vividamente causa colapsos e brigas, certamente. Isso traz à tona o que há de pior nas pessoas. Também pode, no entanto, conduzir tréguas que se transformam em aceitação de pessoas que viram você realmente chegar ao fundo do poço.

The Bear é um bom exemplo de por que pessoas problemáticas podem procurar ambientes hostis e até mesmo abusivos onde possam funcionar para se curar daqueles em que não podem.

Se o programa apresentou de forma muito plausível o sucesso profissional de Carmy como um artefato de seu trauma e isolamento, também, para seu crédito, gentilmente liberou seu domínio sobre a história para abrir espaço para jogadores mais quietos, como Marcus, Tina e Syd. (E os mais barulhentos, como Richie.)

The Bear mostra como uma crise constante pode, pelo menos brevemente, entorpecer a dor e, quando experimentada em conjunto, forjar um senso de comunidade desajeitado, mas duradouro. Ele sabe como vender essa história. Mas também - como provou ao demolir a cozinha que a tornava distinta no segundo em que começou a parecer uma muleta - sabe quando deixar essa história passar.