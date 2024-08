A opinião geral do público nas redes sociais foi de que o último episódio deste 2º ano foi anticlimático, apesar de um celebrado flashback do nascimento dos dragões de Daenerys Targaryen - acontecimento da primeira temporada de Game of Thrones -, e da batalha contra os Caminhantes Brancos em Winterfell, evento da reta final da série original. As duas cenas ocorreram durante uma visão de Daemon (Matt Smith) no meio do capítulo.

E, apesar das antecipadas reuniões de Rhaenyra (Emma D’Arcy) com Alicent (Olivia Cooke) e Daemon, A Casa do Dragão, de acordo com o público, parece ter deixado a bola cair ao se preocupar mais com aquecer para a 3ª temporada do que criar um final épico justo para a jornada.