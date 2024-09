‘Hacks’: 5 motivos para assistir à série vencedora do Emmy 2024

Disponível na Max, 'Hacks' venceu o prêmio de melhor comédia de 2024 no Emmy Awards Foto: Max/Divulgação

Hacks, série de comédia da Max, foi a maior surpresa da noite do Emmy 2024, que aconteceu no domingo, dia 15. Isso porque todas as previsões indicavam que O Urso, recordista de indicações entre as séries de comédia, varreria a premiação, como fez no ano passado. Mas no último anúncio da noite, foi a série com Jean Smart que levou o maior prêmio de melhor comédia.

E porque O Urso fez tanta polêmica ao ser incluída na categoria humorística do Emmy (por tratar de temas como depressão, luto e vício), muita gente celebrou a vitória do que é, propriamente, uma comédia na categoria. Uma das séries mais aclamadas do momento, Hacks fala sobre o gênero em si, e foca na relação entre duas comediantes, uma veterana interpretada por Smart, e uma novata, vivida por Hannah Einbinder.

Se você ainda não conferiu Hacks, disponível na Max, confira alguns motivos para dar um empurrãozinho na sua decisão:

O choque - e a amizade - de diferentes gerações

O choque de gerações está na base de Hacks, cuja premissa é precisamente o encontro destas duas comediantes que passam a trabalhar juntas. Aqui, Deborah Vance, uma comediante lendária de Las Vegas, precisa de novidades em seu repertório e é de certa forma empurrada a trabalhar com Ava Daniels, uma jovem comediante que aceita o trabalho porque está prestes a ser cancelada por um tweet insensível. Aos poucos, as duas criam uma dinâmica que é a alma do programa.

A relação entre Deborah e Ava passa por diferentes estágios, desde a desconfiança até uma amizade profunda. O choque de gerações é um ponto de partida super interessante de explorar: enquanto Deborah foi criada em uma indústria dominada por homens e teve que combater (e aguentar) muita adversidade para se estabelecer, Ava nasceu em outro mundo, e é muito mais afrontosa em sua atitude. As duas perspectivas constrastantes, e a amizade que nasce dessa relação, é construída de forma esperta e hilária.

Jean Smart

Veterana da televisão, Jean Smart começou sua carreira na série 'Designing Women' e tem papeis na comédia e no drama Foto: Max/Divulgação

Jean Smart é sempre um deleite de assistir, e se a sua carreira diz algo é que ela é afiada em tudo que faz. A comediante saiu da série dos anos 1980, Designing Women e, desde então, já ganhou seis Emmys por diferentes produções, como Frasier, Samantha Who? e, claro, Hacks. Mas o que faz a performance de Smart tão brilhante aqui não é somente seus talentos humorísticos, mas sua habilidade de transitar entre os gêneros. Ela, aliás, é conhecida por alguns papeis dramáticos ótimos na televisão, nas séries 24 Horas, Watchmen ou Fargo.

Uma espiada nos bastidores do entretenimento

Olhar por trás das cortinas de Hollywood é sempre um mecanismo que apela para o público, e Hacks faz isso muito bem ao mostrar as engrenagens da indústria do entretenimento sem muita cerimônia. Claro que isso quer dizer entender as dificuldades e perrengues de quem se aventura por esse mundo, mas também diz algo sobre Hacks a sua falta de constrangimento ao explorar as diversas facetas cruéis deste universo.

Mas ela também nunca esquece do fato de que é uma comédia e, por isso, sabe usar tudo isso ao seu favor com uma boa dose de acidez. Etarismo, sexismo, a política do cancelamento, tudo isso é terreno fértil para as trocas de alfinetadas entre Deborah e Ava.

Uma coleção de prêmios

Equipe e elenco de Hacks recebem o prêmio de melhor comédia no Emmy 2024 - série concorreu pela sua terceira temporada Foto: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

O Emmy de melhor série de comédia entregue na última premiação foi algo há três anos cobiçado por Hacks, e enquanto muita gente defendeu que a série da Max deveria ter ganhado, ela perdeu nos últimos dois anos para Ted Lasso e O Urso. E, apesar dela finalmente ter recebido sua estatueta, vale lembrar que o Emmy de melhor atriz de comédia para Smart não é nada novo: a atriz levou o prêmio pelas três temporadas que Hacks teve até hoje, e já levou também o Critics Choice e o SAG por seu trabalho na série.

Hacks também já ganhou vários prêmios do sindicato de roteiristas (o WGA, Writers Guild of America) o tem seu Globo de Ouro, por melhor série de comédia em 2022.

Uma maratona rápida

Encontrar uma nova série de comédia para maratonar não é sempre uma tarefa fácil. Geralmente, quem procura uma produção aclamada, acaba encontrando uma série que já acabou, e durou diversas temporadas de 24 episódios.

Hacks pode ser uma boa dica nesse sentido - seus episódios tem em torno de 30 minutos, e suas temporadas, aproximadamente 10 capítulos. Então, quem estava procurando uma série para ver na hora do almoço pelo próximo mês acabou de encontrar. E, mais do que isso, ela segue viva, com 4ª temporada confirmada, mas ainda sem previsão de lançamento.

Hacks está disponível na Max.