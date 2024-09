Emmy 2024: Richard Gadd, de ‘Bebê Rena’, se emociona: “10 anos atrás, eu estava derrotado”

“Dez anos atrás, eu estava derrotado e nunca achei que eu conseguiria colocar minha vida de volta. Eu nunca achei que conseguiria me recuperar pelo que aconteceu comigo, e conseguir me levantar novamente. E aqui estou, um pouco mais de uma década depois, pegando um prêmio na maior premiação da televisão. E eu não digo isso para soar arrogante. Digo isso como um encorajamento para qualquer pessoa que está passando por um momento ruim agora. Para perseverar. Eu não sei muito sobre essa vida, não sei por que estamos aqui, mas sei que nada dura para sempre. E não importa quão ruim fique, sempre vai melhorar. Se você está sofrendo, continue, e eu te prometo que as coisas vão ficar bem”, disse.

Na série, Gadd expõe suas experiências reais com abuso sexual e stalking. Sua colega de elenco, Jessica Gunning, que interpreta a stalker Martha, levou o Emmy por sua atuação coadjuvante na série.