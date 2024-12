Harry Potter: Quem são os atores que devem estrelar elenco de nova série?

Segundo o Deadline, os atores cotados para interpretar os personagens são mais jovens do que os do elenco original do filme. Mark Rylance, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Ponte dos Espiões, e Mark Strong, de Kingsman, são os nomes citados para viver o professor Alvo Dumbledore. Nos cinemas, o diretor de Hogwarts foi interpretado por Richard Harris e, mais tarde, por Michael Gambon, ambos já falecidos.

O professor Snape, interpretado originalmente por Alan Rickman, também já falecido, pode ser vivido por Paapa Essiedu, de I May Destroy You. Já o papel da professora Minerva, papel de Maggie Smith, que morreu em setembro, tem dois nomes cotados: Sharon Horgan, de Mal de Família, e Rachel Weisz, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por O Jardineiro Fiel, de Fernando Meirelles.