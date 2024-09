Jodie Foster ganha o seu primeiro Emmy por ‘True Detective: Terra Noturna’

Em seu discurso, Foster agradeceu à showrunner da série, López, e sua colega de elenco, Kali Reyes. Na premiação, Foster venceu de Brie Larson, por Uma Questão de Química, Juno Temple, por Fargo, Sofia Vergara, por Griselda e Naomi Watts por Feud: Capote vs. the Swans.

Esta foi a terceira indicação da atriz no Emmy, mas apenas a primeira por atuação. Em 1999 ela foi indicada como produtora, pelo filme para televisão The Baby Dance. Em 2014, ela foi indicada por direção de um episódio da série Orange Is the New Black.