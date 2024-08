Kit Harington, de ‘Game of Thrones’, diz que nunca vai assistir ‘A Casa do Dragão’

Harington, que depois de Game of Thrones estrelou Eternos, da Marvel, e participou de episódios de séries como Criminal: Reino Unido e Modern Love, disse que este é o momento de se afastar da saga da HBO - e finalmente entrar para o elenco de um novo seriado: “Foram alguns anos até conseguir colocar [Game of Thrones] no espelho retrovisor, e até hoje não tenho certeza se está totalmente no retrovisor. Acho que essas coisas precisam de muito tempo e acho que esta é a hora certa, ou me pareceu a coisa que eu queria fazer, que é um arco completo de um personagem, ao invés de um episódio disso, um episódio daquilo, ou um arco de um filme. Eu queria fazer o arco de um personagem de televisão novamente”.

A 3ª temporada de Industry estreia no próximo dia 9, na HBO. A Casa do Dragão, por sua vez, concluiu sua 2ª temporada no último domingo e ainda não tem previsão de retorno.