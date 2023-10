Marco Nanini viverá João de Deus em série ‘A Queda de Abadiânia’; veja imagens

Marco Nanini interpreta João de Deus em João Sem Deus - A Queda de Abadiânia, nova série do Canal Brasil que retrata a complexa relação do médium com a cidade no interior de Goiás, sua população, seus seguidores e as acusações de abuso sexual que vieram à tona em 2018, pelas quais seria condenado à prisão posteriormente.

Marco Nanini como João de Deus em cena da série 'João Sem Deus - A Queda de Abadiânia' Foto: Reprodução de 'João Sem Deus - A Queda de Abadiânia' (2023)/Canal Brasil/Onza Distribution

A série gira em torno da vida de duas irmãs que foram atendidas pelo médium no passado. Uma foi abusada e guardou traumas ao longo dos 17 anos seguintes, quando foi morar em Portugal, enquanto a outra seguiu em Abadiânia sendo uma fiel funcionária de João de Deus. As duas se reencontram às vésperas da eclosão do escândalo envolvendo o líder espiritual, contrapondo lados diferentes da história.

João Sem Deus - A Queda de Abadiânia estreia no Canal Brasil em 13 de outubro de 2023, e também estará disponível aos assinantes do pacote Globoplay +Canais. O elenco da série ainda traz nomes como Bianca Comparato, Karine Teles, Antonio Saboia, Maria Clara Strambi, Ana Sofia Martins e Dalila Carmo.

Casa Dom Inácio Loyola, onde médiu João de Deus atendia em Abadiânia, em foto de dezembro de 2018. Detalhes do local são retratados na série. Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

