‘Black Mirror’: quem são os atores famosos que aparecem na nova temporada?

O sucesso da nova temporada de Black Mirror, que marca o retorno da série, já dividiu opiniões entre muitos amantes da sequência de ficção científica da Netflix. Na última quinta-feira, 15, fãs puderam acompanhar os rumos da produção e também se deparar com alguns rostos conhecidos da indústria do cinema. Veja quem são:

Annie Murphy

Logo no primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror, a atriz Annie Murphy, ganhadora do Emmy, aparece como intérprete de Joan, uma personagem que vê sua vida virar de ponta cabeça depois que uma série de TV reproduz cenas muito familiares.

Annie Murphy interpreta Joan em Black Mirror Foto: Luis Mora / NYT

Salma Hayek

Também no primeiro episódio, Salma Hayek surge como a própria atriz, interpretando Joan no streaming ficcional do episódio. Hayek é uma atriz mexicana que se tornou a primeira do país a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Frida Kahlo, no longa Frida de 2002.

Salma Hayek interpreta ela mesma em Black Mirror Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Michael Cera

Michael Cera ficou conhecido por suas participações em filmes adolescentes, como Juno de 2007 e Superbad-É hoje do mesmo ano. Em seu papel mais recente, o ator fará Allan no filme Barbie, e será o único com um nome diferente dos demais bonecos, todos como Ken.

Michael Cera é conhecido por seus papéis em filmes teens nas telonas Foto: Jesse Dittmar / NYT

Rob Delaney

O comediante e ator Rob Delaney foi co-estrela e co-roteirista do programa de TV Catastrophe. Delaney aparece em filmes como o Deadpool 2 e Tom & Jerry. Assim como os três primeiros desta lista, o artista aparece no primeiro episódio de Black Mirror como o ex-namorado de Joan.

Comediante Rob Delaney aparece no primeiro episódio de Black Mirror Foto: Richard Perry/ NYT

Ben Barnes

O ator britânico Ben Barnes é conhecido pelo seu papel na sequência As Crônicas de Nárnia, de 2008 e 2010. Ele também aparece nas produções The Punishe, da Marvel em 2017, e em um dos episódios do Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, de 2022.

Ator Ben Barnes está entre a lista de famosos em Black Mirror Foto: Reprodução/Instagram/@benbarnes

Himesh Patel

A atriz Himesh Patel, famoso por seu papel na série de comédias The Big Bang Theory, foi aclamado na minissérie apocalíptica da HBO, Station Eleven, a qual lhe rendeu uma indicação ao Emmy em 2022. Ele também participou do filme Não Olhe para Cima, da Netflix, lançado em 2021.

Himesh Patelficou conhecido por sua interpretação em The Big Bang Theory Foto: Daniel Dorsa / NYT

Ayo Edebiri

A jovem talento Ayo Edebiri está fazendo sucesso na série de comédia O Urso, disponível na Start+. A atriz começou sua carreira no canal de humor americano Comedy Central e atualmente atua também como dubladora em algumas produções da Marvel, como Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, de 2023.

Ayo Edebiri aparece no primeiro episódio como uma das funcionárias da empresa de Joan Foto: Evan Agostini/Invision/AP / Evan Agostini/Invision/AP

Cate Blanchett

A atriz australiana Cate Blanchett tem mais de 35 anos de carreira e já atuou em diferentes produções ao longo da vida. Dentre alguns de seus papéis marcantes, destacam-se: O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, de 2001, O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008, Indiana Jones, de 1981 e 2008, e algumas obras mais recentes como Oito Mulheres e um Segredo, de 2018 e Não Olhe para Cima, da Netflix, de 2021.

Cate Blanchett é uma das personagens famosas de Black Mirror. Ela também aparece no primeiro episódio interpretando Joan em um universo paralelo Foto: CJ Rivera/Invision/AP / CJ Rivera/Invision/AP

Aaron Paul

O eterno Jesse Pinkman, da aclamada série Breaking Bad, Aaron Paul ganhou três vezes o Primetime Emmy Awards de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática pela produção da Netflix. Além disso, Aaron já participou da série Bones, de 2005 e Need for Speed-O Filme, de 2014.

Aaron Paul rouba a cena em episódio de Black Mirror Foto: Reprodução/Instagram/@aaronpaul

Josh Hartnett

Ao lado de Aaron Paul no episódio Beyond The Sea, o ator Josh Hartnett fez participações em filmes populares como Pearl Harbor, de 2001, Infiltrado de 2021 e Esquema de Risco: Operação Fortune, de 2023.

Josh Hartnett está no espaço com Aaron Paul em Black Mirror Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Kate Mara

A atriz Kate Mara possui em seu portfólio trabalhos notáveis como as séries 24 horas e American Horror Story e House of Cards. Dentre os filmes, a artista interpretou papéis importantes em Perdido em Marte, Homem de Ferro 2 e Megan Leavey.

Kate Mara vive a esposa de Aaron Paul no episódio 3 de Black Mirror Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Zazie Beetz

Zazie Beetz é mais conhecida por interpretar Van no drama Atlanta, de 2016, e que lhe rendeu uma indicação ao Emmy. Zazie também participou do filme Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix em 2019 e Vingança & Castigo, de 2021.

Zazie Beetz marca presença em um dos episódios de Black Mirror Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Paapa Essiedu

O ator britânico Paapa Essiedu já conquistou uma indicação ao Primetime Emmy e ao British Academy Television Award por sua atuação na minissérie I May Destroy You. Em 2016, o artista ganhou o prêmio Ian Charleson devido aos seus papéis no teatro na peça Hamlet e Rei Lear.