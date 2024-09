José procurava transmitir aos filhos a ética que o guiava. “Minta, roube, engane (pois todos agem assim), o único pecado é se deixar apanhar”. Lyle e Erik são punidos e humilhados publicamente não pelos maus feitos, mas por terem sido pegos em flagrante. A moral cínica do pai reflete a corrupção social generalizada, a começar com a da idealizada Princeton, onde o pai confronta o diretor da faculdade e impõe que ele seja leniente com o filho, pois doou milhões para a universidade. Da mesma forma antiética e corrupta age o primeiro psicoterapeuta da família.

Finalmente o seriado aponta ainda duas importantes questões: o acesso fácil às armas e a fragilidade do aparato legal. Os tribunais do júri transformados em espetáculo para o público e para a mídia. Advogados de defesa e acusação procuram convencer o júri usando todas as artimanhas possíveis, manipulando-o afetivamente. O que importa é ganhar a disputa, tudo muito distante da procura da verdade em torno do crime e o estabelecimento de uma punição adequada, que deveria ser o único objetivo do julgamento.