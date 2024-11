Em recente declaração, o ex-automobilista francês Alain Prost, definiu Ayrton Senna (1960-1994), seu companheiro de equipe e também rival nas pistas de corrida, como um “cara misterioso”.

PUBLICIDADE A série Senna, que estreia na Netflix na sexta, 29 de novembro, tenta decifrar, em seis episódios, quem de fato era o piloto brasileiro e, mais do que isso, reconstruir nas telas momentos que o Brasil e o mundo acompanharam de um dos mais brilhantes atletas da história. Coube ao ator Gabriel Leone interpretar Senna. Um trabalho minucioso - e físico. Não para se parecer com o piloto. Nisso, a caracterização deu conta - e, em muitos momentos, a interpretação de Leone deixa o espectador bem próximo de Senna. Mas, fisicamente mesmo. De 150 diárias de filmagem, o ator esteve em 146, em um processo que durou quase oito meses, no Brasil e em países como Argentina, Uruguai, Reino Unido e Mônaco.

Prost, outro personagem decisivo na trama, é vivido pelo francês Matt Mella. No elenco ainda estão nomes como Marco Ricca, Susana Ribeiro, Camila Márdila, Alice Wegmann, Gabriel Louchard, entre outros. A direção geral é de Vicente Amorim.

Em conversa como o Estadão, Leone diz que definir Senna é uma tarefa difícil. “Ele era o mais humano dos heróis”, afirma.

Diante da tarefa de humanizar um piloto que foi elevado à categoria de herói, o ator, que tinha um ano de idade quando Senna morreu em um acidente no GP de San Marino, na Itália, em 1994, se firmou na ideia de mostrar o que há por trás do mito.

“A série traz a possibilidade de entender como Senna chegou onde chegou, com todas adversidades e erros e acertos dele. Ou seja, as falhas, o lado humano mesmo. Isso, a meu ver, torna suas vitórias muito mais interessantes”, diz Leone.

O ator Gabriel fala sobre a experiência de interpretar Ayrton Senna na série 'Senna' Foto: Wesley Allen/Netflix

“Havia momentos, antes das corridas, que Senna claramente entrava em transe. Um cara absolutamente complexo”, afirma o ator que passa pela segunda experiência de viver um piloto. No filme Ferrari, lançado em 2023, Leone interpretou o espanhol Alfonso De Portago e trabalhou com nomes com Adam Driver, Penélope Cruz e Patrick Dempsey em sua primeira experiência em Hollywood.

Senna é uma série que se passa muito dentro da pista. Ou dos circuitos que Senna correu em diversos países, sobretudo quando pilotava na Fórmula 1. São inúmeras cenas que mostram como o piloto superou cada obstáculo, e como era um automobilista genial, mas também extremamente competitivo, técnico e detalhista, dentro e fora das pistas.

Gabriel Leone caracterizado como Senna: 'O mais humano dos heróis', diz ao ator Foto: Alan Roskyn/Netflix

Nessas cenas, Leone contou apenas como o olhar para transmitir algum tipo de emoção - e coberto pela viseira do capacete. “O olhar do Senna foi uma grande chave para mim, para contar a história dele, para levar às pessoas a essência dele. Os olhos dele revelavam muito de sua alma”, diz Leone.

Os closes nas cenas de corridas, ou seja, as que justamente mostram os olhos e as diferentes sensações de Senna pilotando, segundo Leone, foram filmados em estúdio, o que aumentou o desafio. “Fomos cuidadosos de, em cada momentinho, entender o que estava ocorrendo. Para que eu, apenas por meio dos olhos, pudesse traduzir e passar emoção. E contar essa história, mesmo por essa janela tão pequenininha (o espaço da viseira)”.