Série de comédia com elenco estrelado vai sair da Netflix em breve, mas ainda há tempo para assistir

A história gira em torno de um grupo de seis estudantes diversos que estudam no Community College de Greendale, de péssima reputação, com um reitor excêntrico e diversos professores incompetentes. Ao longo das temporadas, os episódios ganham liberdade e passeiam por diversos gêneros e formatos inovadores.

O destaque fica para o elenco, com nomes como Donald Glover, o Childish Gambino, do hit This Is America, e mais recentemente protagonista da nova série Sr. e Sra. Smith, Chevy Chase, que fez sucesso com o Férias Frustradas e o Saturday Night Live nos anos 1970 e 1980, e o britânico John Oliver, conhecido pelo Last Week Tonight, e Ken Cheong, o Sr. Chow de Se Beber Não Case.